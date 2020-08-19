王毅：中國研製疫苗　願率先惠及非洲國家

據中國外交部官網，王毅18日與摩洛哥外交大臣波利塔（Nasser Bourita）通電話時表示，中摩戰略夥伴關係在雙方領導人領導下禁受住了疫情考驗，並正得到進一步昇華。中方將繼續為摩洛哥抗擊疫情和復工復產提供幫助，繼續在國際和地區舞台上支持摩方的正當主張。
王毅說，中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，並願率先惠及非洲國家，支持非方抗疫行動。中方支持摩方同有關企業密切溝通合作，在疫苗研發使用方面達成共識。
波利塔表示，中方在新冠肺炎疫情最危急時刻給予摩方大力支持幫助，摩洛哥對此深表感謝。波利塔並稱，無論是在聯合國還是在其他場合，摩洛哥都堅定支持中方維護自身主權和領土完整。
王毅同一天也與肯亞外長奧馬莫（RaychelleOmamo）通電話。奧馬莫也表示，肯方特別感謝中方為肯抗擊COVID-19疫情和實現國家發展提供的大力支持。
自疫情爆發至今，中國和美國都宣稱，自己才是非洲最有力的支持者。英國廣播公司（BBC）在6月的報導中觀察，兩大強國對峙加劇，非洲已經在某種程度上成為華盛頓和北京新冷戰的新戰場，抗疫就是其中一條戰線。
中國對外官媒環球時報曾發表文章「重振發展計畫─非洲或許可以從中國的發展道路取經」，文中說非洲國家現在真該考慮停止他們對西方多黨民主體制「已經失敗的嘗試」，非洲應該走中國的一黨制道路。
另一家官媒中國日報也曾發表「一帶一路：社會、經濟發展的通道」文章，稱巨大的投資、基礎設施建設戰略加快了非洲大陸從「數百年的奴隸制、殖民主義、新殖民統治、現在新冠疫情」中復興的速度。
這兩篇文章都是英文，顯現出中國對外宣傳的用意。
報導說，中國在疫情期間，不斷發動魅力攻勢宣傳自己的政治體制優勢，雖然目前尚看不出具體改變，但對欠著中國大筆債務、且面臨疫情造成巨大經濟壓力的非洲國家來說，中國的政治制度，可能相當吸引人。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090819