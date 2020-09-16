中國紗線供應商涉強迫勞動　H&M宣布終止合作

（中央社斯德哥爾摩15日綜合外電報導）瑞典快時尚巨頭H&M今天宣布終止與中國一間紗線供應商的關係，原因是該廠產品涉嫌用新疆少數族裔「強迫勞動」生產。
法新社報導，H&M強調並未和該地區任何服裝工廠合作，並且將不再從新疆進口棉花。新疆是中國最大的棉花產地。
澳洲戰略政策研究所（Australian StrategicPolicy Institute）3月公布一份報告，指H&M透過與中國「華孚時尚」安徽廠的關係，是新疆強迫轉移就業計畫的受惠廠商之一。
然而，H&M聲明否認與「華孚時尚」在安徽的染紗廠或「華孚時尚」在新疆的業務有關。
但H&M承認與「華孚時尚」在浙江省上虞區的工廠有「間接商業關係」。
H&M說：「沒有跡象顯示上虞區的工廠涉及強迫勞動，但決定在未來12個月逐步結束與華孚時尚的間接商業關係，直至有關強迫勞動的指控查明為止。」
H&M表示會「調查所有有合作關係的中國製衣廠，以確保沒有透過強迫轉移就業計畫僱用工人」。
人權團體表示，超過100萬名維吾爾人被拘禁在「政治再教育營」，北京當局則稱這是職業訓練中心，目的是幫助該區人口脫貧與剷除伊斯蘭極端主義。
美國海關昨天宣布，基於產品恐來自強迫勞動力的隱憂，將禁止一系列新疆地區生產的中國商品，包括棉花、成衣與美髮用品等。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1090916