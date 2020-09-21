最沒亮點的本屆海峽論壇　反倒凸顯荒謬本質

（中央社記者張淑伶廈門特稿）今年的海峽論壇在「反高潮」中登場：國民黨不去、汪洋不到，被稱為「最沒亮點」的一屆。此外，這齣大唱兩岸民間交流與融合發展的戲碼，也在共機擾台的威脅下，凸顯其本質荒謬。
在台灣民眾飽受武力威脅之際，海峽論壇上卻動之以情稱「兩岸血脈相連」、「兩岸一家親」，論壇本質因此彰顯：交流可以，但只能用中國大陸限定的方式和條件，否則「武嚇」伺候。
無論是在開幕式中致詞的中國全國政協主席汪洋、來自台灣的復旦大學教授盧麗安，甚至一些到大陸發展的台灣青年，都一面倒的將兩岸民間交流受限的困境推給台灣政府，卻絕口不提陸方切斷赴台自由行、抵制參與金馬獎等。
每每遇到大陸政府蠻橫的作法，許多人便會搬出「中國國情說」，要不就是以「大勢所趨」一語帶過，讓自己接受對方的遊戲規則。
歷屆的海峽論壇，除了分論壇的主題交流，大會開幕式基本上已成為「唱統打獨」的舞台。僅管海峽論壇不斷強調自己的「民間性、草根性、廣泛性」，但這一切交流的前提，恰恰是最政治性的：認同一個中國，而且是在陸方制度主導下的中國，連帶也要理解進而接受中國國情的一切，像是社會管控的方式、以黨領政等。
海峽論壇的「民間性」帶有詭辯色彩，一方面，宗教交流、有關公益、衛生和社工的交流、「同姓村」這類活動，當然都是民間的活動，也幾乎是最沒有利益衝突的。
但另一方面，任何以台灣為主體去思考台灣前途、批評大陸治理的討論，哪怕是民間的討論，也絕對上不了議程。不要忘了，台灣人李明哲還在大陸服刑，這樣的兩岸人權議題，豈不應該討論？
能站在台上分享的台灣青年，不少都能說上「偉大的祖國」、「中華民族偉大復興」等符合陸方主旋律的言論。從這一點來說，海峽論壇不是交流，是陸方單向發揮影響力，是統戰。
國民黨今年缺席，一些論壇參加者私下說，「這樣也好，不想沾上政治味」，甚至稱外界因此可以專注在論壇本身的交流活動、青年就業等議題。殊不知，陸方不會因此減少在大會上批判台灣執政者的聲浪。
甚至，也因為國民黨的不出席，打亂了陸方一貫的期待，反而暴露出海峽論壇的政治意圖。
在海峽論壇上，有許多美好的兩岸交流故事不斷被講述，那些在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間留守武漢的台灣人、出錢出力提供防疫物資給廈門的台灣人，確實都是超越政治的人性美善表現，令人動容。
但要思考的是，在這個舞台上，所有的故事都是在符合政情的框架下挑選過的。疫情「吹哨人」、武漢醫師李文亮的話言猶在耳：「一個健康的社會不該只有一種聲音」。兩岸交流不應該是問題，設置政治認同前提的「中國規則」才是。（編輯：賴言曦）1090921