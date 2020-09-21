菅內閣防衛預算恐逾1.5兆　續創日本新高

（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相菅義偉上任後將編列「菅政府」首次年度預算案，防衛省著眼安保環境主張須增加防衛經費，有意編列逾5兆4000億日圓（約新台幣1兆5000億元）的概算需求，續創新高。
防衛省去年在預算編列時，為新設太空部隊及改裝出雲級護衛艦成「事實上」的航空母艦，提出約5兆3223億日圓概算需求，當時已創歷年新高。
日本經濟新聞報導，防衛省將於2021年度預算案編列逾5兆4000億日圓的史上新高概算需求，讓菅政府首次預算編列維持過去增加的往例；防衛經費初始預算從2013年度以來已連續8年增加。
2020年度防衛預算概算需求5兆3223億日圓，之後通過的初始預算為5兆3133億日圓。
日本防衛預算更從2015年度起連續6年創新高。
防衛省認為，為技術開發及人才培養，2021年度預算經費仍有增加必要。為設置防止對手使用電磁波攻擊的「電子戰」專門部隊，相關經費預料將加入新年度預算中。
日本以2035年作為部署新世代戰機目標，發動機研發費用也編進新年度預算；日本現役F-2戰機預計從2035年左右陸續除役，新世代戰機將作為後繼機種。
另外，日本政府已於6月取消陸基神盾部署計畫，取而代之的是思考新造神盾艦或飛彈攔截專用艦，或在海上興建替代設施等方案。
雖然日本政府為因應疫情採取的財政對策，將使全國財政收支惡化，但另一方面，中國船艦持續在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近海域及南海挑釁，北韓也持續增進飛彈技術。
防衛省基於東亞地區安全保障環境快速發生變化，研判必須增加防衛經費。菅義偉也表達出繼承安倍政府推動的「外交及安保再構築」等路線的態度。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090921