涉寄蓖麻毒信給川普　女嫌在美加邊界落網

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國執法部門消息人士今天透露，美國當局攔截到一封寄往白宮的信件，內含致命蓖麻毒素（Ricin），涉案女嫌已在美加邊界落網。
美國媒體報導，涉嫌郵寄遭蓖麻毒素汙染信件的女嫌已於美加邊界被捕。美國聯邦調查局（FBI）在華盛頓辦公室發表聲明說：「當局已逮捕一名涉嫌寄發可疑信件的嫌犯。」「調查正持續進行中。」
要求匿名的執法部門消息人士說，被捕的是一名擁有加拿大公民身分的女子。
根據美國媒體報導，這名女嫌落網時身上攜有槍枝。
美國海關與邊境保護局（CBP）官員鮑克（AaronBowker）告訴法新社：「我能證實，當局在紐約州水牛城（Buffalo）的和平橋（Peace Bridge）逮捕嫌犯。」和平橋是連接紐約州與加拿大的大橋。
「紐約時報」與美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，當局攔截到一封內含蓖麻毒素的信件，收件人是美國總統川普；這封信件上週已遭查獲，並未抵達白宮。
作為生化武器用的蓖麻毒素，目前沒有解毒劑，吞入、吸入或注射少量此毒素，就可能導致器官衰竭，一般36到72小時內就會斃命。
一名未獲授權對外發言的官員告訴法新社，嫌犯預計明天出庭。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1090921