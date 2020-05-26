直播／懷孕傳聞沒斷過！曾之喬婚後首露面說清楚　

曾之喬與辰亦儒在今年小年夜時，突然宣布結婚喜訊，過去的緋聞終於成真讓不少人震驚，而從宣布結婚消息至今，曾之喬懷孕傳言不斷，今（26）日她婚後首度公開出席活動，來聽聽看她怎麼說。
曾之喬與陳庭妮今合體出席活動，婚後她常在IG上公開放閃，近日她也經營起自己的YouTube頻道。日前曾之喬因PO出小腹微凸照，加上辰亦儒在節目上開玩笑說「3個月內不能說」，被網友指出疑似懷孕了。對此，曾之喬透過經紀人回應「沒這回事」，表示她目前以事業為主。《NOWnews今日新聞》帶您來看最新現場。
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