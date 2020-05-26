一句話玩笑話鬧風波　曾之喬嗆辰亦儒：你覺得好笑嗎？

▲陳庭妮（左）、曾之喬出席代言活動。（圖 / 記者林柏年攝）

▲曾之喬（左）婚後大方放閃。（圖／ 翻攝臉書）

▲曾之喬澄清懷孕傳言。（圖 / 記者林柏年攝）

▲陳庭妮（左）、曾之喬工作上首度合作。（圖 / 記者林柏年攝）

曾之喬、陳庭妮今（26）日合體出席代言活動，曾之喬1月突宣布閃婚辰亦儒，這也是她婚後首度公開露面，談到近日的懷孕傳言，她澄清目前沒有計畫懷孕，真的有好消息也會跟大家說，不過有親友看了新聞當真，讓喬喬無奈：「不好意思讓你們失望了，但我知道大家都是祝福我們的」。曾之喬與辰亦儒愛情長跑超過10年，兩人都以偶像團體出道，戀情只能躲躲藏藏，登記結婚後喬喬大方在社群平台上公開放閃，她坦言：「自在，一切就是那麼自然」，喜歡這樣平凡的幸福，在路上也不避諱牽手擁抱。不過，曾之喬透露兩人一同走在路上回頭率太高，也會遇到民眾在離她10公尺內偷拍，她只好離開現場。喬喬表示如果在路上看到夫妻倆牽手，請大家不要大驚小怪，對她來說，民眾上前要求合照會比偷拍來的好。辰亦儒日前跟吳尊聊天，談到懷孕生子話題，辰亦儒直言「3個月不能說」，讓網友瘋猜老婆有喜。曾之喬說回家有嗆一下老公：「玩笑具體你覺得好笑嗎？」她相信那只是老公跟兄弟間的玩笑話，辰亦儒也向老婆道歉「不好意思抱歉，下次會注意」。曾之喬也因懷孕傳言收到許多訊息，其中劉品言看到新聞後馬上打給她，「快告訴我是不是真的，真的我就要哭囉！」她也誠實向言言說聲抱歉，請大家靜候佳音。曾之喬強調目前沒有懷孕計畫，但也沒把話說死，「一切靜觀其變」，她也放話：「我真的有懷孕，我一定會跟大家講的」。至於婚宴喬喬表示，本來有計畫要辦，但因疫情關係被打亂計畫，還在觀望中，但不會那麼快。陳庭妮跟胡宇威緋聞傳了7年，至今兩人打死不認戀情，都以「好朋友」稱呼，被問到會不會羨慕喬喬公開放閃？她認為「時候到了再說吧」。陳庭妮透露，從小到大自己都不是公開放閃型，談戀愛屬於滿私密的，至於未來小孩的性別，她表示只要健康平安就好，男生女生無所謂。