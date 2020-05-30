爆笑濾鏡「一秒變梁朝偉」　香腸嘴這樣來的

由國際大導王家衛重新詮釋金庸作品的經典電影《

片商更加碼推出《射鵰英雄傳之東成西就》的社群濾鏡，邀請民眾一起同樂，體驗一秒變成梁朝偉在電影中的經典香腸嘴，搭配電影金句「要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神」、「性不性感、酷不酷」，背景音樂還配上求愛神曲〈我Love你〉，讓濾鏡一推出即令粉絲瘋傳，於社群分享自己使用的爆笑效果，並Kuso留言「小二，弄兩條香腸來吃吃看」、「我這眼神還行嗎？」、「我這樣找得到真心人嗎」、「被自己的性感迷倒」、「笑到錄不下去」等，欲使用濾鏡，請上

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▲爆笑濾鏡一秒變梁朝偉香腸嘴。（圖／CATCHPLAY）

不敗喜劇神片《射鵰英雄傳之東成西就》描述金輪國王妃（

▲不敗喜劇神片《射鵰英雄傳之東成西就》。（圖／CATCHPLAY）

天曉得靴子意外掉落，

射鵰英雄傳之東成西就》，即將重返大銀幕，該片並以全新設計，推出全球獨家海報，繽紛色彩搭上巨星活靈活現的搞笑表情，讓這部喜劇神片更加立體，也讓粉絲灌爆臉書敲碗想要。葉玉卿 飾）與表哥歐陽鋒（梁朝偉 飾）為霸占江山，聯手毒害國王，卻找不到傳國玉璽。糊塗國師（張曼玉 飾）屈服在兩人淫威下，查出玉璽在前往九宮山求助的三公主（林青霞 飾）手裡，歐陽鋒便乘火箭金靴追趕。一腳插死剛出關的王重陽（鍾鎮濤 飾），他懇求路過的三公主找到師弟周伯通（劉嘉玲 飾）代為報仇。逃到九宮山的三公主邀師弟黃藥師（張國榮 飾）與師妹（王祖賢 飾）相助，再加上苦戀表妹的洪七（張學友 飾）、找到真心人才能成仙的段智興（梁家輝 飾），一場與歐陽鋒的生死亂鬥即將蓄勢待發……。