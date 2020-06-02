女神歪頭吐舌嬌喊「2字」　全場男性失控暴動

▲節目介紹士林夜市美食。（圖／國興衛視）

▲阿部瑪利亞（右二）節目脫口說中文。（圖／國興衛視）

前AKB48及AKB48 Team TP成員阿部瑪利亞近期到《台灣好吃驚》作客，與主持人介紹士林夜市美食，原本阿部滿心期待可以吃到各種食物，特地空肚子錄影，沒想到竟要答題成功才有得吃，答錯得罰喝苦瓜汁，害她苦到吐舌頭，萌呆表情融化眾人。2019年10月自AKB48大家庭畢業之後，阿部瑪利亞就在台灣發展她的個人演藝事業，目前加入邰智源的《木曜4超玩》成為班底，也經常在台灣各大綜藝節目上亮相。她住在台灣不到1年，中文還不流利，所以阿部經常因為2266的中文而鬧笑話。《台灣好吃驚》是全日文製作的節目，也是少數能讓她盡情講日文的工作，但是跟小百合聊到逛士林夜市的經驗時，她脫口用中文回應：「對啊！」下一秒發現自己竟講出中文，當場臉紅害羞，讓小百合和工作人員笑翻。這集節目介紹士林夜市美食，製作單位特地買了各種小吃讓主持人及來賓品嚐，阿部還特地空著子來錄影，沒想到要回答問題，答對才能吃，答錯就得接受懲罰喝苦瓜汁。阿部不幸受罰，嘴巴才沾到一點苦瓜汁，就吐舌頭嬌嗲：「好苦！」工作人員都被她萌呆的表情融化，喊出：「好可愛！」害小百合醋勁大發：「你們這些男生！！怎麼我都沒有（被講可愛）？！」《台灣好吃驚》6月3日晚間9點30分在國興衛視播出。