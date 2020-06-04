重現志村健溫暖身影　《天才！志村動物園》台灣將播出

節目《天才！志村動物園》自2004年開播以來，在日本曾創造29.4%的超高收視率，志村健率領偶像團體「嵐」的成員相葉雅紀以及其他知名藝人班底，一同探索動物生態、體驗飼養寵物，充滿歡笑和淚水，在日本可說是無人不知無人不曉的長壽綜藝。
志村健非常喜愛動物，一主持《天才》就是16個年頭，在幾個人氣節目單元「走失寵物奇蹟尋回記」、「家庭飼育員日記」、「零遺棄犬／貓部隊」中，看著走失的寵物重回主人懷抱，要跟細心照顧一週的小動物離別時，志村健經常會淚眼婆娑，露出他感性的一面。
志村健3月過世後，《天才》的班底一時之間都無法接受事實，在4月4日錄製追思志村健園長的特別節目中，包括相葉雅紀、山瀨麻美等成員，雖然錄影前約定好絕對要笑著錄完這集，但一開鏡每個人都泣不成聲。相葉雅紀表示，會慎重接下主持棒，努力的做好節目，讓志村園長在天堂能夠放心，微笑的看著大家。在志村健過世後，節目名稱不會改變，還是保留「志村」的姓氏來紀念他。
該節目過去因為版權的問題，十多年來遲遲無法引進台灣，只有其中的一個單元「狗狗猩猩大冒險」曾在台播出過。國興衛視經過長期與日本電視台努力爭取，終於在今年確定可以播出，但沒想到主持人志村健卻在3月29日因罹患新冠肺炎過世，震驚日本演藝圈，留下無限的遺憾。《天才！志村動物園》6月5日起，每週五晚間9點30分在國興衛視全台首播。
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