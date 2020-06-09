「韓劇女王」攻陷《隧道》男星　他真情大告白

▲尹賢旻（左）和徐志焄二度合作。（圖／龍華電視）

▲黃正音有「喜劇女王」封號。（圖／龍華電視）

韓35歲演員黃正音，將攜手《隧道》尹賢旻跟徐志焄演電視劇《他就是那傢伙》，尹賢旻表示，終於理解黃正音為何是「浪漫喜劇女王」原因，他說：「一起演戲的過程中，黃正音會非常用心分析角色故事和對手戲，每個瞬間都能感受到她是充滿能量的演員，讓人敬佩。」該劇講述製藥公司代表黃志宇（尹賢旻 飾） 對工作以外的事毫無關心，是個外表高冷，內心無法預測的人，卻對初次相遇的明星漫畫作家朴道謙（徐志焄 飾）和漫畫企劃組組長徐玄珠（黃正音 飾）產生好奇。尹賢旻與徐志焄繼《雞龍仙女傳》後再次合作，尹賢旻表示：「儘管徐志焄年紀小，卻是一個充滿熱情且努力的演員，期待他藉由這次的作品，展現更多成長的模樣。」徐志焄說：「自己的個性和角色有很多相似的地方，特別是平時開玩笑的樣子；不同之處在於職業；接拍的原因一開始是有趣劇名，再來是想要挑戰多種形象的角色，希望帶給大家不一樣的徐志焄。」黃正音睽違小螢幕兩年，今年先後以《雙甲路邊攤》和《他就是那傢伙》回歸，尤其《他》是黃正音擅長的浪漫喜劇，加上想要避開奇幻題材，保證新劇故事會讓人期待。《他就是那傢伙》7月9日起，每周四、五在中華電信MOD播出，7月18日起，每週六、日晚間9點在MOD龍華偶像台電視首播。