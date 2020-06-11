謝忻與袁艾菲的談心！受盡傷害　反而更要活得像「小孩」

藝人謝忻與阿翔去年6月驚爆不倫業，之後男方回歸家庭，而女方事業重創、跌入谷底。日前謝忻跑去好友袁艾菲的Youtube頻道《艾菲的小廚房》去做章魚燒，姊妹談心，聊起一年多來的低潮時光。





過去一年多，謝忻的演藝工作全部停擺，她透露師父胡瓜曾找她吃飯，她回說要看看時間，結果對方立刻懟她：「妳現在每天都很空！」她這才發現自己的行事曆確實是空白的，「當遇到挫折時，你會很想去抓住那些流失的人事物，變得很沒有安全感。」





謝忻還分享自己做的蠢事，她曾經開小帳號罵酸民、幫自己講話，每個帳號還很用心地放上不同大頭貼。只不過，一次開了太多假帳號，擔心忘記密碼，她還準備一個筆記本，專門記下那些假帳號的密碼，「後來我發現這樣做沒有意義，我只能調適好我自己。」





「把自己調整好，就不會去在意別人眼光，現在我覺得『過得快樂』最重要。」





面對謝忻的坦誠，袁艾菲也回應，過去幾年她常覺得自己是全世界最衰的人，做什麼事都卡卡的，不知不覺就會有很多倒楣的事情發生，「後來學會換個角度思考，覺得只要自己還有在呼吸，還活著，就沒有什麼真正的衰事。」





從謝忻與袁艾菲的心境轉變中，筆者發現，前者是感情低潮，後者是事業犯小人，雖然她們遭遇到的困境都不同，但最終體悟卻是相通的：好好活著、過好每一天，遠比任何事物都重要，心情也就自然開闊了。



▲謝忻（右）與袁艾菲一起做章魚燒。（圖／取自袁艾菲臉書）

知名哲學家尼采在《查拉圖斯特拉如是說》中提到一個概念，他表示人類打從出生開始，就有3種階段性變形，分別是：駱駝、獅子、孩童。





最初的我們就像「駱駝」，身上背著許多社會價值、律法、外人眼光等重量，在名為「人生」的沙漠裡負重前行，乖乖遵循著人們口中的規矩和道德，並沒有消化它們的意義，只是照單全收。





有的人，他就當了駱駝一輩子，直到老死。





可是有些人，他們會開始質疑這些背在身上的條條框框，接著發現，所謂「規矩」大多是人在制定的，那麼既然人可以訂立規則，誰說就不能打破規則呢？





他們來到了「獅子」的階段。





事實上，筆者認為很多大文豪、思想家、藝術家，他們很容易停留在「獅子」階段。





正因發現世界的本質就是混亂、人性多半複雜且不堪，規矩和道德都是人在制定，實際上，我們其實可以想幹嘛就幹嘛的，畢竟追溯遠古蠻荒時代，人類幾乎是殺人如麻、茹毛飲血之人，真要打起仗來，燒殺擄掠、強姦婦女都屬常態。





殺人原本是「正常」行爲，是由於封建社會興起，禮樂制度建立，大夥兒才開始提倡仁義道德、民主法治。





看清這一切，所以有些文豪、藝術家，他們一而再、再而三外遇、自殘、吸毒、約砲，並用才華合理化自己的行為。（文豪、藝術家有誰，筆者就不具名了，但相信大家心知肚明，畢竟例子實在太多了）





這就是「獅子」，拋棄了一切人為束縛，高舉著「做自己」、「自由」的大旗，把道德拋在腦後，活成了一個倒退嚕的野人；他們是聰明人，但不是智者。





身而為人，最通達的階段是「孩童」。





不管是西方的尼采還是東方的老子，他們都認為，當一個人真正參透了世界的本質，就會發現：成為「孩童」反而更能抵達超我（超越自我）、身心靈的完整、創造力源源不斷。





老子言：「專氣致柔，能嬰兒乎。」恰恰對應到了尼采口中的「孩童」，縱然歷經千辛萬苦、各種困局，他們最終選擇與世界和解，矢志成為一個善良溫柔的人，因為他們發現：這樣的自己竟然更快樂、更充實、更無愧於心。





我們都和袁艾菲、謝忻一樣，在人生旅途必然受過傷，也曾發現「善沒善報，惡沒惡報」，遂開始處處提防他人，深怕自己再跌跤；有的人甚至因為受過傷，反而當起了傷害別人的人，形成一種惡的循環。





「善者，吾善之；不善者，吾亦善之；德善。」





這是老子《道德經》的一句話，「善良的人，我善待他；不善良的人，我還是善待他。唯獨這樣，反而更能達到『人人行善』的目的。」這聽起來，恩，滿荒謬的，簡直跟《聖經》裡頭被打右臉，還要把左臉轉過去給人打一樣。





但筆者認為，無論是《聖經》、老子還是尼采，他們表述的核心價值，筆者歸納的結論是：如如不動。





什麼是如如不動？這是《金剛經》裡頭的一句話，意指真正看破了諸法真相，也就不會隨著順境、逆境起舞，更不會有所動搖，想法反而更簡單。





就像小孩一樣，哪怕跟其他小朋友打架爭執，但只要某一方道歉，另一方也就何其言歸於好、玩在一塊了；就像嬰兒一樣，他們只關心吃飽睡飽、尿布有人換就好，其他沒煩惱。





就像袁艾菲的那句「活著就好」，以及謝忻口中的「快樂就好」。





見山是山，見山不是山，見山又是山，大抵如此。





祝福我們都能成為一個如如不動之人，筆者知道很難，超難的，但就練習看看吧！





註：對於上述先賢思想，純粹為筆者自行看原文後解讀、延伸消化而來的思考，不是什麼訓詁考證的學術探討。



