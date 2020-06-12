佐佐木希老公的荒唐外遇理由！婚姻　綁不住人心

有「日本第一素顏美女」之稱的女星佐佐木希，2017年嫁給諧星渡部建，結婚僅3年，渡部建就爆出與3名女性不倫，知情人士向週刊透露，為了給兒子一個健全的家，佐佐木希願意給丈夫一次機會，不會分居更不會離婚。





根據日媒報導，渡部建之所以外遇，是因為女方生活習慣很差。渡部建數度向友人抱怨，佐佐木希表面上是女神，私底下超懶散、不做家事，原以為婚後她會有所改變，始終沒有改善。





此外，渡部建在被砲友詢問，既然老婆這麼美麗，為什麼還要劈腿？他理所當然地回答：「雖然我跟老婆感情很好，但看到可愛的女生還是忍不住想接觸。但現在有家庭束縛，晚上都不能外出了，必須努力賺錢。」報導刊出，男方一路以來營造的愛妻形象頓時直直落。





目前渡部建已經向各家電視台請求停工，暫停8個節目，並透過經紀公司表示：「我深深地傷害了家人，還有對支持我的大眾造成莫大的困擾，我已經徹底反省中，也向妻子道歉了，真的非常對不起」。





外遇男星比比皆是，最終安全下莊、回歸家庭的例子不計其數，有的男星甚至隔了一段時間後重返演藝圈，依然呼風喚雨。



▲佐佐木希爆發婚變，最後選擇原諒腥夫。（圖／佐佐木希IG）

跑娛樂線僅6年光景，所見所聞跟前輩們相比仍有雲泥之差，但筆者確實觀察到一個殘酷現象，並經常在文章不厭其煩地告訴大家，那就是：善沒有善報，惡沒有惡報，你即便交出真心，仍有錯付可能，且對方不見得會遭到你所渴望的「報應」。





聽到渡部建的外遇理由，想必女性們都會震驚他竟然能堂而皇之地說：因為老婆生活習慣不好，所以我外遇；因為外面女生還是太可愛了，即便我愛老婆，但我還是外遇。





實際上在日本演藝圈裡，和渡部建一樣「無視婚姻承諾」的已婚男星，大有人在。





2016年，藝人Becky爆出和樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音外遇，男方是有婦之夫。醜聞爆發後，Becky目前消失演藝圈，男方仍舊進行表演工作，甚至接受雜誌訪問直言：「照片難道不能挑好看的一點的嗎？」更說出：「我幹嘛道歉？」完全沒有同理妻子的傷心。





從演藝圈拉回日常，筆者不乏聽到許多女性面對丈夫外遇，之後選擇離婚，卻耳聞丈夫和小三過得非常幸福快樂、再婚生小孩；有的女性則是不離婚，但完全無愛，只剩報復與怨懟，最終苦了孩子，丈夫依然消遙快活，反正妳都知道我外遇了，既然選擇原諒，等同妳默許，那我就繼續外遇囉。





所謂善無善報、惡無惡報，筆者講微觀一點就是：婚姻，它不能提供「人心」的保障，而事實上，任何框架、律法都無法圈住人心，頂多是「保障權益」。



▲佐佐木希爆發婚變，最後選擇原諒腥夫。（圖／佐佐木希IG）

難怪離過兩次婚的史嘉蕾喬韓森才會說：「婚姻對我來說，只是在錢財上能保護自己罷了。」對照前陣子台灣重修刑法，把通姦除罪化，僅保留民法的侵犯配偶權（意指外遇那方還是要賠錢喔，所以台灣法律仍是有保障婚姻的），大概是如此。





對於法案，許多婦女大呼不公，覺得小三無法受到懲罰，但筆者認為：在婚姻裡信守承諾，始終是兩個人的事情，第三者真的是其次。哪怕對方再怎麼勾引，若一方如如不動，到底還是沒輒的。





筆者不想探討佐佐木希的選擇，畢竟婚姻是他們的，過程冷暖自知，只要當事者都沒說話，其他人是沒有辦法當法官，去論斷佐佐木希的「原諒」行為，到底是不是傻子、是不是委屈求全。





唯一能分析的，就是目前「資訊量比較大」的渡部建，他的發言其實反映了很多真相，除了「只要想偷吃，任何理由都可以是外遇藉口」之外，還有一個重點：婚姻，它無法規範某些視道德無物的人，大家不要再對婚姻抱持著美麗的想像。





既然這樣，我們還需要結婚嗎？有些看透婚姻的名人、文學家、思想家，確實最終選擇了不婚，因為他們發現，光憑一張紙，本就綁不住關係，所有規則都是人訂的，筆者也講過很多次這個論點。





但我還是認為，婚姻律法有其必要性，孟子不就說了：「不以規矩，不能成方圓。」世界的原形已經夠混沌不明了，人類又有原欲，假設不訂下規則，有些沒有智慧與判斷力的人，他們很容易亂闖蠻幹、各行其道，最終傷人害己，大家都沒好處。





這就回歸到了上面筆者談的：規則，是用來保障權益；但人心，還是得靠自己守，只是人心的變數太多，為了預防萬一，還是需要權益去保護。





看到渡部建的婚後外遇、大放厥詞，其實就是反射了婚姻與忠誠度是兩個路子，期待大家一起思考，別再以為用「婚姻」就能綁住一個人的心了，頂多只能領個「心靈損失費」，不無小補罷了。



