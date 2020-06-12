獨／「甜蜜教主」獨家現身　王心凌曝全因黃子佼一句話

新型冠狀病毒肺炎全球肆虐，各行都受到影響，女星王心凌也不例外，許多工作都被延後，但她轉戰到YouTube平台，將私下一面透過影片和粉絲分享。這些影片不但大受好評，連黃子佼都注意到，日前還在《平民巨星》記者會上，開玩笑邀請王心凌上節目，沒想到王心凌真的點頭答應，義氣相挺的行為讓黃子佼相當感動。
選秀節目《平民巨星》4月24日舉辦記者會，黃子佼接下節目主持棒，當時受訪時笑說：「王心凌最近不是在家做咖哩？來上節目嘛！讓大家有事做。」活動結束後，黃子佼把新聞傳給了王心凌，沒想到王心凌一口答應，願意將自己的專業及經歷和參賽者一起分享，替《平民巨星》再添星光。
今（12）日王心凌現身攝影棚，接受《NOWnews今日新聞》專訪時笑說，她在吃飯時收到黃子佼簡訊，當下立刻就向經紀人表示想參加錄影，「因為是佼哥，所以就一口答應，我就說好啊！」王心凌還開玩笑地說：「就佼哥請得動我呀～沒有啦！但真的是因為他的一句話，所以當下我就答應了。」並感謝黃子佼平日對她的照顧，從互動中不難看出2人的好交情。
王心凌在4月中上傳了一支「跟我一起做山藥雞腿咖哩飯吧！」影片，短短2個月就累積10萬觀看次數，她透露自己會加入影片發想，而且樂在其中，「因為前陣子疫情的關係，跟歌迷朋友比較見不到面，我還是很關心他們，也知道他們會想念我，所以我只是為了他們（歌迷）去做這些事情。」有些主題原本只是她放在IG上分享生活點滴，但在和經紀人討論後，決定特地拍成影片。王心凌透露之後會不定期上架影片，希望可以在這個疫情蔓延的時期，透過YouTube影片，拉近和粉絲間的距離。
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