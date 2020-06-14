歐陽娜娜不畏抄襲風波　生日搶唱新歌

歐陽娜娜於今（14）日舉辦「地球Earth 20 生日音樂會」，與粉絲歡度生日。而日前她推出EP《NANA I》，其中歌曲《The Best For You》遭抓包抄襲多首西洋歌曲，而在今天的生日音樂會上，她也不畏批評，首度公開演唱了此曲。

歐陽娜娜演唱多首歌曲，唱完《瑪卡瑞納》後，提到這次生日音樂會取名「地球Earth」的原因，來自於今年發生了很多事情，「我們都應該更關注地球，希望我們都有這個意識保護地球。」也因此這次準備的曲目，大多環繞在地球上。

▲歐陽娜娜舉辦生日音樂會。（圖／翻攝優酷）

歐陽娜娜演唱完Selena Gomez的《

Lose You To Love Me

》，感性的說，一直想演唱新的歌曲，也透露其實要演唱新歌很緊張，之後演唱新EP中的創作，其中一首便是近日被爆抄襲的《The Best For You》，一曲唱畢，大陸網友也力挺的稱讚好聽，可見抄襲風波並不影響歐陽娜娜的人氣。

歐陽娜娜近日推出EP，隨即被網友發現歌曲《The Best For You》與SHAED的《Trampoline》、Camila Cabello的《This love》相似度超高，而對於抄襲指控，歐陽娜娜所屬的唱片公司索尼音樂回應無抄襲之事，「請尊重創作者權益也請網友自重，未來不排除以法律途徑捍衛自己的創作。」