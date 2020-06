歐陽娜娜不畏抄襲風波　生日搶唱新歌

歐陽娜娜於今(14)日舉辦「地球Earth 20 生日音樂會」,與粉絲歡度生日。而日前她推出EP《NANA I》,其中歌曲《The Best For You》遭抓包抄襲多首西洋歌曲,而在今天的生日音樂會上,她也不畏批評,首度公開演唱了此曲。

歐陽娜娜演唱多首歌曲,唱完《瑪卡瑞納》後,提到這次生日音樂會取名「地球Earth」的原因,來自於今年發生了很多事情,「我們都應該更關注地球,希望我們都有這個意識保護地球。」也因此這次準備的曲目,大多環繞在地球上。

歐陽娜娜演唱完Selena Gomez的《

Lose You To Love Me