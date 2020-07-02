韋禮安抓包深吻程予希　超甜互動曝光

韋禮安的催淚情歌《記得回來》MV終於出爐，這次韋禮安擔綱MV男主角，搭檔女星程予希，且在MV中，他獻出出道10年的螢幕初吻，讓

▲韋禮安（右）在MV中與程予希演情侶。（圖／The Orchard提供）

▲韋禮安（右）與程予希拍攝親密戲時狂笑場。（圖／The Orchard提供）

▲韋禮安與程予希在MV中親密互動。（圖／The Orchard提供）

韋禮安直說：「我覺得導演是受到現場『姊姊團（工作人員們）』的壓力才加入吻戲，原本我想有必要這樣嗎？但劇情的走向到這裡，情侶間的接吻是很自然的，就想好，豁出去了！」拍攝MV一幕韋禮安教程予希吉他的戲時，起初韋禮安表現太正經，連教指型都是抓著程予希的手在琴弦上放來放去，後來導演受不了直接下指令：要笑、要害羞、要眉目傳情、要手指碰觸，而老派的韋禮安隨著拍攝愈來愈開竅，導演也開始為這一幕加戲，從碰額頭、親額頭、摩鼻子一直加，且全場工作人員不停鼓噪「親下去」，韋禮安笑說：「我真的覺得導演壓力超大。」試前兩次時，韋禮安和程予希先是在摩鼻子後笑場，之後又是沒有找到角度根本親不到，韋禮安無奈感受到現場情勢走向，因此不得不完成全場期待的吻戲，加上覺得情侶間的吻是自然的互動，他轉頭問了一下程予希：「妳的尺度到哪裡？」個性走激不得路線的程予希馬上回：「我無極限！」兩人休息後再回到鏡頭前，程予希發現韋禮安十分有禮貌地吃了清香的薄荷糖，再從擁抱開始，接著親額頭、摩鼻子，終於兩人的雙唇順利貼在一起，完成吻戲，在導演喊「卡」後，兩人大笑如釋重負，全場隨之響起驚人的歡呼聲，慶祝韋禮安突破出道10年以來最大尺度，獻出螢幕初吻。