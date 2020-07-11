陳奕迅演出狂NG　大陸、香港歌迷「為政治」邊聽歌邊吵架

香港歌手陳奕迅今（11日）舉辦2場線上慈善演唱會，分別為早上6點的「日出場」與下午5點的「日落場」，儘管第一場開唱時間過早，仍有不少歌迷起床追星；而下午場前段內容為早上的重播，之後他從戶外廣場唱進室內體育館，線上湧入1萬多位粉絲收看。
陳奕迅此線上演出是為「香港現場演出及制作行業協會」的「香港演制抗疫基金」進行募款， 幫助疫情期間受影響的業內人士。他2場共準備《與你常在》、《天使的禮物》、《黃金時代》、《太陽照常升起》、《相信你的人》、《幸災樂禍》、《你給我聽好》、《防不勝防》、《夕陽無限好》、《沙龍》、《後台》、《我們萬歲》等歌，曲曲經典讓線上歌迷興奮又感動。
他的演出採事前錄製，但陳奕迅演唱期間不斷忘詞，就算唱到笑場，仍比出OK手勢示意樂隊持續伴奏，笑翻歌迷在留言區虧他是「忘詞大王」，卻也因NG舉動，讓粉絲彷彿身在真實LIVE秀中，搞笑說：「忘詞萬歲！」支持偶像盡量凸槌沒關係。
陳奕迅用心準備慈善表演，但演出頻道仍有不少政治狂熱分子攪局，大陸、香港歌迷為「港版國安法」吵起來，文字互相攻擊洗版留言區，讓單純想聽歌的觀眾出面勸架，表示：「別吵了！聽歌啦！」、「要吵出去吵」，不想因政治破壞好心情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。