宥勝拉書生阿滴當冒險王　蕾媽警告尪：你會把他弄死

孝子山。

孝子山

攻頂前來到宥勝目測有50度以上的斜坡，只見阿滴小心翼翼地扶著繩索，全身僵硬、緩慢地往上爬，過程完全不說話，20分鐘後終於攻頂，阿滴如釋重負地說：「克服了！克服了！」

回程途中，阿滴直言爬完山變得很有精神，讓原本的睡意全消失，

（編輯：楊穎軒）

▲阿滴連拋3個問題，讓宥勝和蕾媽笑翻。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

▲阿滴從小有異位性皮膚炎，即便現在狀況改善，仍避免過度曬太陽。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

▲阿滴克服懼高症，完成登頂任務。（圖／宥勝去哪兒YouTube）

宥勝近來轉戰YouTube領域，影片內容實踐他「冒險王」的精神，最新一集，宥勝讓甫動完刀的蕾媽及兒女暫時休息，邀請百萬網紅阿滴進行一連串的戶外活動，不過當兩人一見面，阿滴的第一句話讓蕾媽笑虧老公：「我覺得阿滴會跟你拒絕往來！」影片中，宥勝與蕾媽在阿滴住家樓下初見面，沒想到，阿滴一見到夫妻倆第一句話就問：「我是不是要帶個雨傘啊？會曬到太陽嗎？你們有防曬嗎？」連丟三個問題後，索性直接衝回家拿防曬，這讓蕾媽直接糗宥勝：「我覺得他（阿滴）會跟你拒絕往來！」阿滴上車前，蕾媽警告宥勝：「我覺得阿滴會被你弄死，你可以對他好一點嗎？」行程間，宥勝帶阿滴體驗在露營車上做早餐，兩人還越過洞穴愜意地坐在瀑布旁乘涼，不過真正的跳戰在後頭，宥勝計畫與有懼高症的阿滴攀登陡峭的到了登山步道，阿滴起初打頭陣快步前行，不料，「可能剛剛被危機感刺激到！」讓一旁的宥勝聽完忍不住大笑。