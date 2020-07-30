專訪／林真亦哭了！一種罹癌也不願告訴爸媽的堅強

「我有幾個夢想，一個就是希望可以藉自己的能力，讓我的父母不要工作。因為我爸爸做的工作很辛苦，他是蓋鐵皮屋的，從我很小的時候他就一直都在做這個工作，像是焊鐵、蓋鐵皮屋、屋頂都做，只要跟鐵有關的建築他都做，常常要爬高爬低。小時候會看到我爸爸回來一臉沮喪，或者哭過的表情，說工地又有工人摔死之類的，我就很怕會不會哪一天是我爸爸？」林真亦邊回憶邊揪心地說。
還記得她嗎？那個在賣座國片《角頭2：王者再起》中，經常黏著「壞壞」古斌、有吸毒習慣的女子，由於林真亦把嗑藥模樣演得實在太逼真，竟把劇組唬得一愣一愣，以為她真的有碰過，但林真亦發誓真的沒有，倒是觀眾因為她的精采表現眼睛為之一亮，從此讓更多人認識了林真亦。
可是就在她的演藝事業正要起飛的時候，哪裡會知道自己居然罹患子宮頸原位癌零期！
第一次做抹片檢查，就確診「子宮頸原位癌」零期的林真亦說：「其實我之前一直都有這個想法，要不要去做抹片檢查，當我有這個想法的時候，就去問身邊的朋友會不會痛？她們都說好痛喔，刮一下會流血，我一聽到『刮一下會流血』就怕死了。但它並沒有想像中那麼可怕，在過程中完全不痛的，只是結束之後，你會有一點像經痛的感覺，但真的還好，是你可以忍受的，沒有想像中那麼可怕。所以我檢查出來後就很後悔，為什麼之前沒有勇氣去做，甚至誤信網路上一些可怕的留言，當檢查出來有這個病的時候就覺得，天呀，之前自己真的好蠢喔，應該早一點面對的！」
不管如何，至少及時發現了，那當初聽到自己得到子宮頸原位癌零期時，第一個打電話給誰呢？記者原以為林真亦肯定會打給爸爸或媽媽，沒想到這個簡單的問題居然讓開朗的她突然嘴角顫抖說：「沒有，我不敢打！」林真亦用「哈哈」二聲想要掩飾，但堅強的她情緒已然潰堤，眼淚在眼眶打轉，「因為我不想讓他們擔心，（哈哈）因為我知道我父母……等一下喔，我先緩和一下情緒……，就因為我知道我父母很辛苦，所以我不想因為我自己的事情，又讓他們擔心。」
「我連住院開刀都是自己一個人！我是在做完手術之後才跟他們講的，我在醫院開刀結束，然後叫車回家，因為我父母都在高雄，我是今年三月做手術的，開刀二個小時左右，全身麻醉醒來手術就好了。雖然後來我姊姊知道了，她堅持要來，不過我叫她不要來，因為那時候疫情（新型冠狀病毒肺炎）很嚴重。」
這整個手術過程，被林真亦描述得相當輕鬆，但這可是個全身需要麻醉的手術，有哪個才20多歲的年輕女孩，不希望家人陪在自己身邊，寧願一個人面對冷冰冰的病床和手術房呢？只能說林真亦堅強過頭了，但當想到自己18歲孤單一人上台北圓演員夢，一分一毫也沒跟家人拿的勇敢，她馬上又挺直了腰桿說「還好啦！」
因為那時候沒有錢的欲哭無淚，和現在比起來實在可怕太多，而這次的「小小意外」，只會更激勵她加速朝夢想邁進，除了希望存更多錢給父母，希望他們趕快卸下重擔之外，也希望未來可以拿個獎證明自己，讓家人以她為傲！
林真亦吞下眼淚，接著又故作沒事地說：「因為我的目標很明確，所以不管過程遇到什麼事情、什麼阻撓，過了就過了，頭過身就過。」她再度用「哈哈哈」大笑掩飾，似乎不想讓別人知道她也有脆弱的一面，而當話題轉到她最愛的演戲時，林真亦馬上精神奕奕、眼睛發亮的說：「我喜歡表演！」
即將有新劇《沉默之槍》在公視播出，甚至還是主要演員之一的林真亦，正踏在她的夢想之路上，「以前拍戲的時候常常被導演罵，因為（選美出身）太注重鏡頭上面的我會不會很醜？或者我的任何行為給人的觀感是不是優雅？不過當時我真的該被罵，如今我已經慢慢成長，跟以前說掰掰了，現在你要我在鏡頭前挖鼻孔我都OK，哈哈哈。」聽著林真亦爽朗的笑聲，對這個女孩真是佩服又心疼，很希望接下來她可以站穩每一個腳步，毫無阻攔地邁向自己的夢想。
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