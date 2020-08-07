十部堺雅人必看大作　《半澤直樹2》開播前先回顧這些

《鎌倉物語》-2017
故事背景以神奈川的鎌倉市作為舞台，描寫窮困的懸疑推理作家一色正和與新婚妻子亞紀子（高畑充希 飾）充滿不可思議的生活。一色不僅時常受到警方委託去解決殺人事件，還要面對各種妖怪與幽靈的騷擾，因為劇情設定鎌倉就是一個人類與鬼怪共存的世界，所以什麼稀奇古怪的事情都有可能發生。堺雅人扮演溫柔瀟灑又童心未泯的一色老師，趕稿時的模樣相當逗趣。高畑充希飾演天真開朗又善良堅強的亞紀子也很可愛！這對夫妻的恩愛日常，會忍不住想要一直看下去。
《半澤直樹》-2013
堺雅人飾演的半澤直樹，立志當一位銀行員，而且目標是要往上爬，當上高層幹部，甚至銀行的行長。在充滿雄心壯志的宣言背後，其實隱藏著血海深仇，必須要找到當年取消工廠貸款，害他父親自殺的人。復仇雖然是他的首要任務，不過改變銀行內部的腐敗貪婪，以及設法貸款給有潛力和能力的中小企業、利用銀行資金幫助小老百姓，更是半澤努力不懈的任務。不管身處在怎樣惡劣的環境，半澤絕對不同流合污、不隨波逐流，更不會忘記自己的初衷，一路秉持正義跟熱忱在工作，是個令人敬佩的銀行員，以及讓人崇拜的好男人！
《大奥～永遠～右衛門佐・綱吉篇》-2012
以女將軍為主角的逆轉《大奧》，改編自著名漫畫家吉永史的作品。堺雅人主演的電影版，描寫獨擁三千美男的五代女將軍德川綱吉（菅野美穗飾），為了傳承香火必須每日挑選後宮的美男式侍寢，而美男們無不使出渾身解數只為求得一夜寵幸。綱吉將軍對剛進宮的右衛門佐一見鍾情，右衛門佐因此被捲入後宮的鬥爭之中。堺雅人與菅野美穗因為合演這部電影，被命運的紅線緊緊連繫在一起，兩人在電影上映後陷入熱戀，交往三個月、認識一年以上，決定攜手步入禮堂，於是在2013年3月21日，公佈他們結婚的喜訊，這部定情之作也成為別具意義的紀念。
《落KEY人生》-2012
拿下多項影展大獎的《落KEY人生》，絕對是值得一看的傑作！堺雅人與香川照之兩位實力派熟男，在大螢幕上首度交鋒。堺雅人飾演一心想要尋死的落魄演員，香川照之飾演喪失記憶的冷血殺手，他們居然交換身分，走進對方的生活。加上廣末涼子扮演的徵婚女性，這三個人交錯的命運，上演一齣妙趣橫生的黑色幽默喜劇。這部電影的鋪陳巧妙、伏筆精彩，最後的逆轉也出乎意料。日子總有不順遂的時候，可是任誰都有重新來過的機會，高潮迭起的劇情，使觀眾在哄堂大笑之後，還能夠獲得深刻的體悟。
《王牌大律師》-2012
《王牌大律師》無論劇本或選角都無可挑剔、精采絕倫！步調緊湊明快，開創律師及法庭劇的新格局。堺雅人飾演的律師「古美門研介」不管用什麼方法，只要能贏得勝訴，就會不擇手段、強詞奪理。像小孩子一樣無理取鬧、任性妄為的堺雅人，在我眼中簡直萌到不行！最讓我佩服的是堺雅人以連珠砲的方式，講出一連串長台詞，竟然臉不紅氣不喘，還可以擺出招牌的耍帥POSE，他精湛的演技，可說是本劇的一大賣點！堺雅人因為演出這部日劇變得大受歡迎，渾然天成的喜感以及豐富的表情，使他的戲路更加寬廣。
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