專訪／現實生活「遇到活屍」怎麼辦？賴雅妍靠一招解決

王逸帆才剛滿30歲，這是他的第一部劇情長片，居然就可以找到《等一個人咖啡》裡頭帥到不行的賴雅妍來主演，而兩人的緣分，竟真的是因為《等一個人咖啡》。
導演說：「我以前的家住在《等一個人咖啡》拍攝的地方附近，那時候天天封路雖然覺得很煩，但後來那間咖啡廳有繼續營業，我每次都去坐在雅妍海報的前面，就對她印象很深刻，而且我有看那部片，其實我很喜歡她短髮的造型，而我要求《逃》的女主角要長得正、有氣質，最重要的是要有殺氣，雅妍完全符合這個氣質。」
而當導演找上賴雅妍時，還真的一拍即合，她說：「我一直不覺得自己是溫柔形象，我覺得自己還滿強勢的，所以一把剪掉長髮我好喜歡喔！」但萬萬沒想到的是，電影拍攝時的惡劣環境，會恐怖到令人無法想像，甚至令賴雅妍拍到崩潰邊緣。
由於劇組借的是一個舊的廢墟議會場地，又偏偏在盛夏拍攝，本來大家以為裡頭會有電，但有小偷把所有的線路都剪斷，也把那些線都偷走了，倘若要重接的話，得花60萬才能復水復電，最後只好作罷，因此在廢墟議會那個密閉空間拍攝時，全場沒有冷氣沒有空調、沒有水也沒有電，一整個就是工地的概念。
賴雅妍苦笑說：「那時候真的只想活下去！雖然我們是在拍戲，但實際上我們也只想活下去，一喊卡的時候，會自己找生存的方式，有些人是去旁邊吸純氧，有些人是到外面吸流通的空氣，因為導演把所有窗戶都封起來了，然後一拍就是10個小時！印象最深刻的是，很多情緒會在崩潰的邊緣，也會讓你演戲很崩潰，然後大部分的時間都在奔跑、逃難、尖叫、吼叫、怒吼打人，各種套招和各種噴血，我覺得已經不是在演戲了，而是你本人真的在崩潰！」
然而即使環境這麼惡劣，賴雅妍也有說服自己樂在其中的方式，她說：「我第一次就被劇本吸引，因為從來沒有看過這種類型，第一個想法是它拍得成、台灣拍得到嗎？台灣現在的資源或者環境，應該要有很大的成本和調度，才能完成這個作品，如果能夠拍成我覺得會非常厲害，我覺得這個也很挑戰我自己，因為它就不會是一個自己以往嘗試過的演戲手法，因為它基本上是完全要把之前設定的、想的、所學的全部丟掉，節奏、風格跟以前的表演形式完全不一樣。」對她來說相當具挑戰性。
那有沒有想過實際生活碰到活屍的話，該怎麼辦呢？賴雅妍說：「我就給牠咬，我會自己設定一個密室，你可以咬我，我可以發病，但是我不要再出去咬別人，這是我自己的犧牲方式，把自己關起來自我隔離，不要再去咬別人，不要再去擴散那個東西，我覺得我就是逃不了，如果活屍的速度跟電影裡面一樣快的話，我真的活不了。」
倒是王逸帆導演的解決方式很新奇，他說：「我應該跟平常一樣，躲在家裡面吧，如果我在路上死掉的話就算了，否則會在最快的時間躲進家裏，反正應該會宅在家裏面不出來，等到食物用盡為止，最後我會選擇跳樓之類的，因為我不想被咬死。」
這時賴雅妍突然大笑：「但你跳樓之後，牠們咬你還會變活屍啊。」導演回嘴：「沒關係啊，反正我已經死了！而且被咬會痛啊，跳樓只是瞬間的痛，死很快，爽快一點，被咬的話不能保證一定死，況且跳樓的話，絕對可以壓死1、2隻的。」哈哈哈，現場所有人都一陣大爆笑，難怪王逸帆導演會想出讓立法委員變活屍的劇情，果然天馬行空得相當有趣。
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