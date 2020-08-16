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《蝶龍之亂》片頭曲太ROCK！霹靂年度首場大型演唱會嗨翻

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-16 17:25:05

▲霹靂歌手自從演唱的《Be A Hero》嗨翻全場。（圖／記者林柏年攝）
▲霹靂歌手自從演唱的《Be A Hero》嗨翻全場。（圖／記者林柏年攝）
霹靂國際多媒體推出年度最新力作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》劇集，引起戲迷矚目，今（16）日下午2點，更在三創生活園區舉辦【PILI SHOW：英雄時光】演唱會暨新片首映活動，不僅邀來風采輪、蔡佳瑩、賴富正、自從等霹靂歌手，和《中國好聲音2019》榮獲季軍的臺灣小將李芷婷，到場精彩獻唱多首霹靂曲目，更有戲迷稱：「片頭曲也太ROCK、熱血了吧！」讓現場嗨翻。

李芷婷表示，《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》片尾曲《遠走他鄉》這首歌，講述的是素還真的戀人風采鈴獨自遠走他鄉後，所遇見的困境與漂泊感，所以她在唱這首歌的時候，心裡面也很有共鳴，因為自己在參加比賽、四處征戰的過程裡，也很有這樣的漂泊感，雖然有時候會碰到困境、遇見挑戰，但並不會放棄任何可能。

▲李芷婷演唱的《遠走他鄉》，由方文山老師作詞。（圖／記者林柏年攝）
▲李芷婷演唱的《遠走他鄉》，由方文山老師作詞。（圖／記者林柏年攝）
霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉則表示：「我們第一次在電視劇裡面，找了這麼年輕的新生代歌手李芷婷演唱，還邀請方文山老師，為這次主題曲的歌詞創作，芷婷的聲音加上文山老師的歌詞，組合起來非常有意境、非常有東方味，很適合我們布袋戲的畫面。方文山老師還說，他其實是在講北漂青年的心情，將此轉化成一個愛情故事的歌詞，很厲害。」

▲總監黃政嘉希望霹靂能在全世界發揚光大。（圖／記者林柏年攝）
▲總監黃政嘉希望霹靂能在全世界發揚光大。（圖／記者林柏年攝）
另外片頭曲《Be A Hero》更是霹靂30年來的第一次創舉，首創融入英語的台式搖滾曲，總監黃政嘉也透露：「因為大家覺得學台語越來越潮、越來越流行，所以想說把英文和台語做結合，可以變得很ROCK，所以這次片頭曲就做了這樣的嘗試，希望我們這種獨特的影劇形式，可以在世界發揚光大。」

《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》即將於8月19日晚間7點於「PILI線上看」上映，屆時亦將於7-ELEVEN 、全家雙通路同步發行DVD，戲迷朋友們可以一同進入世事如棋的武俠世界。

關鍵字

自從 黃政嘉 李芷婷 蝶龍之亂 片頭曲

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