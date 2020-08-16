《蝶龍之亂》片頭曲太ROCK！霹靂年度首場大型演唱會嗨翻

李芷婷表示，《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》片尾曲《遠走他鄉》這首歌，講述的是素還真的戀人風采鈴獨自遠走他鄉後，所遇見的困境與漂泊感，所以她在唱這首歌的時候，心裡面也很有共鳴，因為自己在參加比賽、四處征戰的過程裡，也很有這樣的漂泊感，雖然有時候會碰到困境、遇見挑戰，但並不會放棄任何可能。
霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉則表示：「我們第一次在電視劇裡面，找了這麼年輕的新生代歌手李芷婷演唱，還邀請方文山老師，為這次主題曲的歌詞創作，芷婷的聲音加上文山老師的歌詞，組合起來非常有意境、非常有東方味，很適合我們布袋戲的畫面。方文山老師還說，他其實是在講北漂青年的心情，將此轉化成一個愛情故事的歌詞，很厲害。」
另外片頭曲《Be A Hero》更是霹靂30年來的第一次創舉，首創融入英語的台式搖滾曲，總監黃政嘉也透露：「因為大家覺得學台語越來越潮、越來越流行，所以想說把英文和台語做結合，可以變得很ROCK，所以這次片頭曲就做了這樣的嘗試，希望我們這種獨特的影劇形式，可以在世界發揚光大。」
《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》即將於8月19日晚間7點於「PILI線上看」上映，屆時亦將於7-ELEVEN 、全家雙通路同步發行DVD，戲迷朋友們可以一同進入世事如棋的武俠世界。