周元當眾性騷擾？熊抱「韓國第一美女」全場傻眼

劇中，金喜善飾演從2050年回到1992年的未來人科學家「尹泰伊」，她改名成「朴宣伶」並在1992年生下周元飾演的兒子「朴鎮謙」。朴宣伶在兒子18歲時遭人謀殺身亡，沒想到在2020年，朴鎮謙卻遇到和母親長得一模一樣、年齡32歲的物理教授「尹泰伊」，他直覺兩人一定有著神祕關聯，於是著手調查。
第三集中，周元一見到與母親長相如出一轍的金喜善，難掩激動心情衝上去抱她，但一頭霧水的金喜善只覺得遇到變態，當場賞周元巴掌、大喊性騷擾。周元不放棄再度追問，想確認對方是否是自己過世的生母，失禮提問「請問您年齡多大，超過50歲了嗎？」、「請問您生過兒子嗎？」，言語讓金喜善當場傻眼，正在喝水的她還噴得周元滿臉水。
《愛麗絲》劇情緊湊刺激，除了有科幻燒腦的時空旅行，精彩的動作戲也是一大看點，光是播出3集就已上演飛車追逐、槍戰、高空肉搏等多場華麗場面。劇組日前公布幕後花絮，一場周元走在頂樓懸空鷹架上的戲，他竟不假替身親自上陣危險鏡頭，還能神色自若的拍攝完畢，讓網友驚呼：「還以為是用綠幕拍的，沒想到真的在高空取景！」
不讓周元專美於前，金喜善也為該劇苦練武打功夫，親自拍攝360度騰空飛踢的高難度動作，一甩過往嬌柔形象，大秀霸氣俐落女子力，她笑說：「這是我人生第一次拿到刀和槍！」對於動作戲處女挑戰感到興奮。《愛麗絲Alice》每周六、日在friDay影音獨家播出。