金鐘55／許光漢尬上張孝全　視帝入圍者堪稱死亡之組！

第55屆金鐘獎26日將在國父紀念館舉行，其中最受矚目的莫過於戲劇節目男、女主角獎，除了討論度超高的《想見你》外，《苦力》與《鏡子森林》也一口氣占下男女主角各一位名額，今年爆紅的許光漢能否打被前輩們奪得視帝，先來看以下《NOWnews今日新聞》為您整理出的戰情分析。

張孝全在劇中飾演亞斯伯格症患者也是一名法醫，雖然只有短短8集，但他花相當多心力在詮釋角色上，除了閱讀大量與亞斯伯格相關的資料，還必須在真的解剖室拍攝，為了角色相當敬業，連眨眼和用臉部肌肉去推動眼鏡的小細節也不放過。除了《誰是被害者》外，張孝全還靠著《罪夢者》入圍迷你劇集男主角獎，出道以來已成金獎入圍常客，演技實力有目共睹，期望他這次能真的抱得一座金鐘。

▲張孝全飾演亞斯伯格症患者。（圖／Netflix提供）

莊凱勛／噬罪者

莊凱勛在劇中飾演因為殺人而被判刑的主角，藉此探討過去犯下錯誤的人，該如何釋懷並繼續向前行，整部戲氣氛偏沉重，莊凱勛與夏于喬、曹晏豪有許多對手戲，沒有崩潰極端的情緒表現，莊凱勛用內斂的演技將王翔內心的糾結、對弟弟的保護詮釋相當到位。曾拿過迷你劇集男主角獎的他，首次入圍戲劇節目男主角獎，到底能不能一舉打敗張孝全、許光漢等人，26日金鐘獎上即將揭曉。

▲莊凱勛在《噬罪者》中演技精湛。（圖／公視提供）

許光漢／想見你

說到今年爆紅的新星你不能沒聽到許光漢！事實上，許光漢已出道7年，在《想見你》之前也有拍攝過不少作品，還曾憑著《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，卻不被大家所記得。這次在《想見你》中一人分飾兩角，陽光大男孩的形象深植人心，並從17歲的陽光燦爛演到30幾歲的穩重滄桑，與柯佳嬿許多對手戲令人揪心。今年可說是許光漢的豐收年，首次敲鐘視帝呼聲極高，大家都在關注著他能否順利奪下金鐘視帝。

▲許光漢（右）靠著《想見你》熬出頭。（圖 / 衛視中文台提供）

姚淳耀／鏡子森林

姚淳耀出道10多年累積不少影劇作品，在主持方面還曾拿下行腳節目主持人獎，這次在《鏡子森林》中他飾演社會線記者，首挑大樑演出男主角，全劇第一場戲他一度重拍20多次，導演鄭文堂甚至語重心長地說：「你再繼續這樣我救不了你」，這次能入圍金鐘獎他也相當感謝鄭文堂「愛的教育」。

▲姚淳耀首度入圍金鐘獎男主角獎。（圖 / 民視提供）

蔡昌憲／苦力

蔡昌憲從選秀節目出道，靠著第一部電影《艋舺》打開了他的演戲之路，他在劇中飾演不知從何流浪到礦山的孤兒，被林家收容成第三個兒子，個性活潑開朗堅強，老實古意的角色形象深植人心。這也是蔡昌憲出道11年來首次入圍金鐘獎，獲知消息時他淚流滿面，此次入圍同時也肯定了他演戲方面的努力，26號將與其他4位男演員角逐視帝。