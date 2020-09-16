小鬼住處猝逝！海巡兵「7字」騷擾峮峮網氣炸　真相曝光

藝人小鬼黃鴻升今（16日）下午驚傳猝逝家中，享年36歲，目前遺體已經移至台北市立第二殯儀館等待解剖釐清死因。而就在各界哀悼小鬼之際，竟有一名網友到小鬼生前緋聞女友峮峮的臉書留言「你炮友死翹翹了」，遭到大批網友圍剿，甚至起底其身份。
事實上，小鬼與峮峮6月傳出熱戀，雙方也僅說是好友關係，今峮峮經紀人也透露，發生這種事，相信每個人都很難過，其餘的話不便多說，而正當各界哀痛之餘，卻有網友到峮峮粉專留言「你炮友死翹翹了」，讓其他網友氣得大罵「喪盡天良，沒天理」、「你欠人家告嗎？」、「是沒刷牙嗎？講這什麼話」、「很想被起底是嗎？」
而隨後網友也起底該留言男子的身份，表示他是「海巡署的官兵」，就連職級、單位都被貼出，甚至有網友還貼出該位男子的大頭照以及摩托車車牌，所有資訊都在留言串當中瘋傳，不過也有不少網友出面表示「這是假帳號不要理會」、「照片也不是網友傳的這位，他是背黑鍋的」、「這是假帳號，不要再亂傳別人大頭貼了」、「留言串的大頭貼不是這帳號主人，帳號是假的」。
而在消息曝光後，海巡署也立刻出面澄清，該臉書帳號經過熱心網友指稱是假帳號之外，經過海巡署詳細比對相片後，確認非海巡現役人員，其不當言行不代表海巡署立場，並對此行為表示譴責。（編輯：張嘉哲）