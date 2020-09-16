小鬼住處猝逝！海巡兵「7字」騷擾峮峮網氣炸　真相曝光

藝人小鬼黃鴻升今（16日）下午驚傳猝逝家中，享年36歲，目前遺體已經移至台北市立第二殯儀館等待解剖釐清死因。而就在各界哀悼小鬼之際，竟有一名網友到小鬼生前緋聞女友峮峮的臉書留言「你炮友死翹翹了」，遭到大批網友圍剿，甚至起底其身份。





▲有網友到小鬼生前緋聞女友峮峮臉書留言「你砲友死翹翹了」，引發其他網友震怒。（圖／翻攝峮峮臉書）