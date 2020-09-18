狂發小鬼限時！楊丞琳道歉喊「別看下去」　原因粉絲戰翻

藝人小鬼黃鴻升16日被父親發現陳屍家中，突如其來的噩耗，也讓不少演藝圈好友為之震驚，紛紛發文哀悼，其中身為小鬼高中初戀的楊丞琳更是無法接受，一連好幾天也在IG限時分享過往與小鬼的點滴，而今（18）日凌晨，她突然在IG道歉表示「看到這些與鴻升有關事物覺得很反感的人，請你們不要繼續看下去，因為這個動作可能會維持一段時間」。
但事實上，早在楊丞琳IG發出道歉之前，在《Dcard》就有一篇文章指出「並不是說討厭楊丞琳，但覺得這幾天的限時動態太過於強調他們之間的感情，會有點反感，我知道大家會認為說楊丞琳為什麼不能這樣紀念小鬼，或者前任為何不能成為好友，但我希望大家理性討論。」
「我覺得再怎麼大方的女友，看到自己男友跟前女友互動這麼親密，正常女生都會有點不開心吧，何況又是未公開的狀況，說開心或有安全感絕對不是百分百的真心話，看了其實也很心疼，說實在的我是女友看到前女友這樣發，我真的是不會開心，就算說昇華成友情家人也是，不是討厭鬼哥和楊丞琳的相處模式，只是覺得可以多站在峮峮立場上想一想」。
貼文一出，網友紛紛回應「發生這種事情本身就沒必要爭論這些，楊丞琳跟鬼哥經歷的一切，是外人無法理解的，她比誰都更難受，用自己的方式想念小鬼並沒錯，不想看就跳過僅此」、「覺得還好，他們陪彼此走過一段時光」、「雖然稍微不贊同楊的作法，但又很能諒解她的感受，一定非常捨不得」、「認為李榮浩跟峮峮都能體諒這一切，失去摯友的痛不是人人都體會過，不喜歡就跳過」、「這是失去摯友的痛，他們認定彼此是家人，現在還討論紀念方式的問題，是有點太殘忍了」。
而在此篇文章發出沒多久後，楊丞琳也在個人IG表示「在這邊先道歉，如果有人覺得，我一直發跟鴻升有關的内容，讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間。」她說這是自己懷念鴻升，也讓外界記得他的方式，希望大家能理解。（編輯：張嘉哲）