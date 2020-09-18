狂發小鬼限時！楊丞琳道歉喊「別看下去」　原因粉絲戰翻

藝人小鬼黃鴻升16日被父親發現陳屍家中，突如其來的噩耗，也讓不少演藝圈好友為之震驚，紛紛發文哀悼，其中身為小鬼高中初戀的楊丞琳更是無法接受，一連好幾天也在IG限時分享過往與小鬼的點滴，而今（18）日凌晨，她突然在IG道歉表示「看到這些與鴻升有關事物覺得很反感的人，請你們不要繼續看下去，因為這個動作可能會維持一段時間」。





▲網友熱議楊丞琳悼念小鬼的方式。（圖／翻攝Dcard）