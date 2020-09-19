遭控霸凌同學！高爾宣哽咽道歉　還原「家暴女友」始末

23歲的新生代歌手高爾宣，創作風格多以饒舌配上抒情為主，一出道就表現亮眼，今年還入圍金曲獎最佳新人獎，演藝事業相當被看好，不過他近來被負面新聞纏身，除了先前「家暴女友」的傳聞之外，近來又遭人爆料高中時曾霸凌同學，甚至鬧上警局，被學校記過、停學懲處，對此，高爾宣也於今（19）日凌晨在IG上發聲道歉，至於被指控劈腿，他也慎重地表示自己沒有對不起上一段感情。





高爾宣表示，高中時和同學們一同到宜蘭玩，晚上在民宿玩枕頭大戰打鬧，到後面大家自以為好玩，開始對A同學做出一些失禮的舉動，自己也沒多想就拿起手機紀錄，但當時A同學和大家都沒有表達不滿，後來高爾宣在和B同學聊天時，誤以為對方和A同學很要好，就將A同學的打鬧影片傳給B同學，未料沒多久後就被教官和警察約談。





「整個過程我著實被嚇到，我上了一課」，高爾宣承認自己做錯事，當時的他沒有尊重朋友，也沒有顧及他人的隱私，確實造成了A同學的困擾，也透露事發後仍有跟對方一起打球，一起順利畢業。他坦言那時候的自己分不清對與錯，自以為的好玩卻成為他人的傷害，雖然無法改變已經發生的事情，但若有機會，希望能親口跟A同學道歉。



