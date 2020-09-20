曾合作AKIRA！男星吃飯一半過世　享壽69歲

日本演員齋藤洋介以《阿信》、《東大特訓班》聞名，也曾與AKIRA隸屬的「放浪兄弟」合作過電影《HiGH & LOW熱血街頭電影版3：終極任務》，是日本知名的綠葉，但他昨（19日）疑似因咽喉癌過世，享壽69歲。





▲▼齋藤洋介19日過世。（圖／actrain-club）