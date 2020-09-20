曾合作AKIRA！男星吃飯一半過世　享壽69歲

日本演員齋藤洋介以《阿信》、《東大特訓班》聞名，也曾與AKIRA隸屬的「放浪兄弟」合作過電影《HiGH & LOW熱血街頭電影版3：終極任務》，是日本知名的綠葉，但他昨（19日）疑似因咽喉癌過世，享壽69歲。
齋藤洋介2個月前看牙醫時，發現罹患咽喉癌，他治療一周後出院，期間持續接受放射治療，但昨晚跟太太吃飯時，身體突然不適，緊急送醫後回天乏術，真正死因目前調查當中。他經紀公司則表示，與齋藤洋介前一晚才在討論要趁著疫情沒工作時，把病治好，期盼明年能復出，未料昨過世，令人不勝唏噓。
齋藤洋介1979年出道，演藝生涯40年來參與過無數日劇與電影，最著名的包含《阿信》、《法醫女王》、《人間失格》等，也多次出演節目《SMAP X SMAP》，以及與「放浪兄弟」合作電影《HiGH & LOW熱血街頭電影版3：終極任務》，與AKIRA有對手戲。
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