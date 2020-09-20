資深男星留字條「沒有自信」　家中身亡享壽80歲

日本資深演員藤木孝今（20日）過世，享壽80歲，報導指出他是家中身亡被兒子發現，現場留有寫著「沒自信繼續當演員」的字條，警方推斷他應是自殺。
根據日媒報導，藤木孝遺體今凌晨被返家的兒子發現，一旁更有一張寫著「沒自信繼續當演員」的字條，警方初步判定死因為自殺。藤木孝經紀公司表示，自3月新型冠狀病毒肺炎爆發後，他的工作銳減，幾乎待在家度日，雖然已排定明年的音樂劇演出，但今卻傳出過世噩耗，讓人不勝唏噓。
藤木孝1959年以歌手身分出道，演唱實力備受肯定，他演歌雙棲，也曾出演《天才駭客F》、《相棒》、《龍醫4》等夯劇，如今螢幕上再也看不到他身影，令網友相當不捨。
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