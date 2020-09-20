資深男星留字條「沒有自信」　家中身亡享壽80歲

日本資深演員藤木孝今（20日）過世，享壽80歲，報導指出他是家中身亡被兒子發現，現場留有寫著「沒自信繼續當演員」的字條，警方推斷他應是自殺。





▲▼藤木孝死因初步判定為自殺。（圖／官網、日本Yahoo）