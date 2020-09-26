陳漢典公開最後合作！小鬼「笑著跳舞」影片曝　粉絲看哭

藝人「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，36歲的生命就此殞落，遺體在昨（25）日火化，事發至今也讓許多藝人朋友們相當不捨，對此，好友陳漢典也將先前和小鬼一同拍攝的YouTube影片畫面公開，讓不少粉絲都忍不住留言「所有小鬼的影片都是這樣。都讓人笑著笑著，最後都哭了」。

▲陳漢典在YouTube發出《地球上最浪漫的一支舞》影片。（圖／翻攝自YouTube－Hank Chen陳漢典）

× ▲陳漢典在YouTube發出《地球上最浪漫的一支舞》影片。（圖／翻攝自YouTube－Hank Chen陳漢典）

▲陳漢典在YouTube發出《地球上最浪漫的一支舞》影片。（圖／翻攝自YouTube－Hank Chen陳漢典）