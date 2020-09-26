陳漢典公開最後合作！小鬼「笑著跳舞」影片曝 粉絲看哭
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-26 01:44:32
藝人「小鬼」黃鴻升16日在北投家中猝逝，36歲的生命就此殞落，遺體在昨（25）日火化，事發至今也讓許多藝人朋友們相當不捨，對此，好友陳漢典也將先前和小鬼一同拍攝的YouTube影片畫面公開，讓不少粉絲都忍不住留言「所有小鬼的影片都是這樣。都讓人笑著笑著，最後都哭了」。
陳漢典在Youtube發出標題為《地球上最浪漫的一支舞》的影片，他和小鬼非常開心地一起跳著Locking，不僅動作自然流暢，時而快速轉動手腕，時而大動作打開雙腳，小鬼還開心地打著拍子。
而當工作人員問小鬼「鬼哥會緊張嗎」，他笑開懷地回「不會啊，蠻有趣的，Locking應該就是要歡樂，如果沒有歡樂，那個精神就不在了」，凡事都認真對待的敬業態度，也再度惹哭大批網友。
影片一出，也累積了4萬多個觀看數，網友們紛紛留言「鬼哥真的是甚麼都願意嘗試的全方位藝人，希望你在那個星球也能繼續散播歡樂」、「謝謝漢典哥，這是鬼哥留給我們的最後一支舞 ，不管怎樣大家都要好好的，這才是鬼哥想看到的 」、「是否只有我笑著笑著就哭了」、「好煩，爲什麼是這樣的結局，每個有小鬼的影片都好珍貴好好看」、「好棒的影片，真的感謝典哥讓我們看見鬼哥那麼開心地跳舞」。（編輯：郭佩蓉）