宮崎駿粉絲有福啦！《龍貓》《神隱少女》2021重返大銀幕

近日「吉卜力工作室」釋出400張動畫劇照讓全台粉絲為之瘋狂後，經典動畫也確定重返大銀幕，包括《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》，以及從未正式在台灣上映的《龍貓》、《天空之城》、《風之谷》、《魔女宅急便》等，總計21部膾炙人口的作品，將於2021年起接續在台上映，觀眾可在戲院重溫吉卜力動畫世界的魅力。

▲《天空之城》。（圖／甲上）

▲《神隱少女》。（圖／甲上）

▲《霍爾的移動城堡》。（圖／甲上）