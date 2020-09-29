宮崎駿粉絲有福啦！《龍貓》《神隱少女》2021重返大銀幕

近日「吉卜力工作室」釋出400張動畫劇照讓全台粉絲為之瘋狂後，經典動畫也確定重返大銀幕，包括《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《魔法公主》，以及從未正式在台灣上映的《龍貓》、《天空之城》、《風之谷》、《魔女宅急便》等，總計21部膾炙人口的作品，將於2021年起接續在台上映，觀眾可在戲院重溫吉卜力動畫世界的魅力。
「吉卜力工作室」由動畫導演高畑勳和宮崎駿於1985年創辦，至今已經推出22部動畫長片，囊括全球無數觀眾及影評盛讚，在2人領導下，培養出眾多才華洋溢的導演、動畫師、編劇等，吉卜力的作品充滿原創性、迷人畫面和精彩故事，成為日本流行文化不可或缺的一員。
宮崎駿製作的《神隱少女》於2002年獲得奧斯卡最佳動畫長片大獎，他也在2005年名列《時代》雜誌「影響力人物」榜。在日本動畫電影全球票房排行前10名中，就有6部吉卜力的作品，經典巨作《神隱少女》更是以突破385億日圓的總票房成績居高榜首，而《霍爾的移動城堡》則以近250億日圓的成績排行第3。
此外，「吉卜力工作室」在日本三鷹市成立的「三鷹之森吉卜力美術館」，以及預計於2022年開幕的愛知縣「吉卜力公園」，都成為影迷朝聖的重要景點，不僅將傳統的手繪動畫昇華成令人驚嘆的藝術作品，更帶起周邊與觀光產業，成為享譽國際的知名品牌。