基礎AI夠用嗎／補教業看有挑戰　教育部啟動生活化教材

▲台灣程式教育協進會活動推廣組組長王呈哲觀察，台灣原本自豪的競爭力似乎有下滑的跡象，從上課狀況感覺到台灣年輕人技術端沒有像以往那麼突破，水平素質跟過去榮景有所落差。（圖／記者許家禎攝）

▲為了引發師生興趣，教育部透露108新課綱「科技領域課程」第二版今年夏天將上線，特別新增生活化與實作部分。（圖／教育部提供）

台灣資通訊產業發達、供應鏈完整，照理說AI時代來臨，台灣會更有優勢才對，但有民間電腦資訊程式設計業者觀察，近10年來台灣人才競爭力似乎有下滑的跡象，企業端、學校老師或是家長們其實都認知到「不學不行」，也促使民間補教業者盛行。但業者坦言「會不會寫程式已不是重點，初期先體驗、不排斥才是關鍵！」而為了引發師生興趣，教育部透露108新課綱「科技領域課程」第二版今年夏天將上線，特別新增生活化與實作部分。面對近幾年來民間電腦資訊課程的轉變，台灣程式教育協進會活動推廣組組長王呈哲指出，他們在業界，不僅承接成人包括公司企業、官方工研院、資策會的電腦資訊在職訓練課程10多年外，近3、4年也開辦兒童、青少年的程式設計課程。他們觀察到，台灣原本自豪的競爭力似乎有下滑的跡象，從上課狀況感覺到台灣年輕人技術端沒有像以往那麼突破，水平素質跟過去榮景有所落差、很難找到飛躍口。王呈哲認為，或許跟現在生活比較富裕有關，使得年輕人較缺乏獨立思考、邏輯解決問題的能力。也因為在第一線，因此更知道企業在資訊人才上的缺乏與缺口，「如果素質無法提升，人才缺口又無法解決，台灣將嚴重喪失國際競爭力也是可想而知」，也因此幾年前開始，決定向下扎根，著手規畫兒童程式設計課程，同時也向教育部申請，提供學校老師相關資訊培訓的課程。「其實很現實，未來是AI智能化的時代，是趨勢無法抗拒，就像10多年前大家瘋補英文一樣，當時有些人認為『不一定要急著補習』，但現在呢？」王呈哲解釋，為何近幾年程式設計課程突然夯起來，市場供需如此急迫也是因為大家其實都關注到這議題。王呈哲補充，科技變化快速、5G商轉，過了3、5年之後，說不定程式設計就變成是必備的能力或知識了，但因為現階段大家對AI不了解、一時間不知如何進入，才會尋求補教業者的協助，對於家長們來說更是，就怕孩子輸在起跑點，而對於學校老師也是同樣的心情，「要拿什麼新興科技教授孩子？」或「我能用新興科技提升孩子學習興趣？」尤其，12年國教新課綱去（2019）年8月上路，新增「科技領域課程」，內含資訊科技與生活科技，不只學校老師要會教授新興科技，包含AI的各種科技素養知識都要融入到各科中。雖然大家普遍認為對學生吸收新知有很大的助益，可讓孩子在相對沒有壓力的環境中引發興趣、自主學習，但對部分老師而言，卻可能成為負擔。主要是傳統備課方式可能是講義、學習單，但新課綱就可能要額外熟悉電子產品、更改授課模式，確實對部分老師是挑戰。而台灣程式教育協進會向教育部申請並提供培育師資課程，希望提升老師們科技授課的能力，「其實來的不只有資訊類的老師，英文、數學老師都有」，王呈哲表示，雖然一開始可能有些兵荒馬亂、有點排斥，但以趣味性學習內容來學，其實到後來大家也認為沒有想像中困難。「因此，不管對於老師或是學生來說，108新課綱接觸到新興科技，仍要以體驗、認識、不排斥為前提，才是學習資訊科技或AI知識比較實際的作為。」而教育部也認知這一點，新課綱「科技領域課程」已上線快一年，資訊及科技教育司司長郭伯臣就透露，今年8月將推出第二版。教育部指出，第二版國小教材中新納入演算法科普，國中小同時新增「人工智慧好好玩」實作；在高中部分則新增搜尋演算法、資料探勘、機器學習隨機森林與類神經網路等主題。郭伯臣進一步解釋，「生活化比較有感！」。第二版的目標就是希望能更生活化、更有趣，同時帶入更多實例，畢竟新興科技最終都是要改善人類的生活。像是以智慧居家、智慧停車、智慧城市為例，納入AI科普知識到程式設計，從中學習運算思維、邏輯推演來體驗與動手操作實作，進而引發孩子們的興趣，甚至學會一生受用的自主學習能力。

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