別當冤大頭！元大「隱波不降」公開透明　投資權證不吃虧

近期台股創新高，想參與股市卻不敢投入太多的資金，權證就是很好的投資工具；或是想投資台積電、聯發科…等高價股但資金不足，也可以學習善用權證。





權證是以小搏大的高槓桿投資商品，投資人如果選對標的、做對方向，有可能只要短短幾天就賺上好幾倍！但有時候，明明方向、標的都沒什麼問題，投資人卻沒有獲得應得的報酬，這就可能落入了「券商不告訴你的秘密」陷阱，也就是「券商暗自調降造市波動率」。





決定權證價格的六大要素，包括標的股價、履約價、到期日、利率、行使比例、波動率，裡面除了波動率是由造市的券商設定外，其餘五項都可以直接取得確定數值，但一般造市券商並不會公開波動率。知名財經專家賴憲政就表示，目前法規是允許券商每日有一定空間調降波動率，少數券商為了降低風險，會將波動率調降，使得投資人可賣出的權證價格下降，輕則獲利減少，重則由盈轉虧。人稱憲哥的賴憲政說：「這就好像賭客去賭場跟莊家對賭，結果莊家球員兼裁判，玩到一半偷偷調整遊戲規則來坑殺閑家一樣。」



▲實際計算即可得知，若券商調降造市波動率，會造成權證投資人的損失。（圖／資料照片）

舉例來說，某一檔權證造市委買價格2.3元，當時標的股票100元，造市波動率是30%。若投資人買進該權證後，券商將波動率降至28%，結果就會造成標的股票價格維持在100元，但權證造市委買價格立刻就跌到1.9元，等同投資人損失約17%。因此賴憲政提醒投資人，除了認真對標的做足功課之外，還要張大眼睛注意該檔權證價格是否合理。



▲利用元大權證「隱波不降大公開」專頁提供的試算器，就能得出該檔權證的合理價格。（圖／資料照片）

不過一般投資人，該如何知道自己的權證價格合理與否呢？賴憲政建議，挑選願意透明公開造市波動率的券商，並利用試算器，就能得出合理價格，若是與下單軟體的委買價格比對，如果偏離過多，就代表價格不合理，不適合買進。





以元大為例，推出「隱波不降大公開」權證專區，投資人只要填入股票或權證代碼後，就可以查到波動率，透過試算器，就能計算得出該檔權證的合理價格，做出最快速又正確的投資決策。



▲賴憲政認為，投資人應挑選透明公開波動率，且不調降隱波的券商所發行的權證，投資才更有保障不吃悶虧。（圖／資料照片）

賴憲政表示，股市創高、績優高價股領漲，投資人可以善用權證小錢大槓桿的特性，投入適當的資金，並提高投資組合報酬率。但提醒投資人在挑選權證時，記得要注意哪些權證的券商造市品質比較好，避開會調降隱波的權證。以元大權證為例，就強調隱波不降，堅持10年不降造市波動率，而且波動率公開透明，對投資人來說，會更有保障不吃暗虧。







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