疫情衝擊！銀行海內外放款兩樣情　中信3招加強貸後控管

中信金今日舉行線上法說會，並公布上半年稅後盈餘191.77億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為10.95%，稅後資產報酬率（ROA）為0.61%，每股稅後盈餘（EPS）為0.93元。
中信金表示，儘管2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，整體獲利仍維持穩健，其中中信銀行上半年合併稅後盈餘為134.71億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為81.44億元。其中台壽準備金負債成本持續下降，較去年同期大幅降低31個基點，擴大經常性利差，進一步強化獲利體質。此外，受惠於投資收益的挹注及避險成本下降，獲利大幅成長，台灣人壽上半年稅後淨利較去年同期成長高達38.7%。
至於中信銀2020年上半年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長，財富管理手續費收入亦較去年同期成長，效率比持續改善。截至今年6月底，中信銀行的合併逾期放款比率為0.38%，合併呆帳覆蓋率為381.4%，資本適足率仍維持穩健水準。
不過，受到疫情影響，中信銀國內及海外放款呈現兩樣情。中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，新台幣放款動能上半年仍成長8、9%，未來這動能會持續，主要是台灣疫情控制較好，加上政府祭出振興經濟方案，現在看起來房地產較熱絡，對房貸動能有相當幫助。此外，台商持續回流，除擴廠及生產設備投資之外，對於商業不動產也有部分刺激作用，也有助法金不動產相關放款。
至於外幣放款部分，她說，因海外疫情還沒穩定下來，下半年放款動能仍較持平，淨利差部分，因全球央行降息影響，對銀行淨利息影響較大，且這趨勢會持續到下半年。
另外，在呆帳提列部分，她表示，最大的新加坡石油巨擘興隆集團案已百分之百提足，下半年應下正常與歷史平均差不多水準的提列，沒看到大額呆帳需要增提。
邱雅玲也談到，由於中信金在海外據點比較多，難免因新冠肺炎受到衝擊，其中受影響較大為興隆案，曝險共新台幣27億元，中信銀對於興隆案提列的備抵呆帳至今年6月已經全都提足，包括3月先提了25%，5月再提25%，最後6月提足剩下的50%。她也分析興隆集團出現財務危機應與3因素，包括今年初的油價重挫，疫情影響跨國旅遊，航運需求劇減，加上承作衍生性金融商品。
至於日本部分，原本看好東京奧運，但因疫情奧運延期，由於有承作飯店放款，當地飯店業者營運已出現嚴峻狀況，另外東南亞也有零星個案。若排除興隆案此較大個案，中信銀行的備抵呆帳水準還是維持在歷史平均水準的20bp授信成本損失左右。
邱雅玲也強調內部也已檢討，將透過3措施加強貸後控管，包括一、擴大預警指標，除原有客戶財務資訊、資金調度情形、還會新增法律變化、天災、客戶是否有異常存放款做線上警示。二、海外分行及子行授信通報層級提升到總行；三、開設線上個案研究課程，避免再發生類似案件。
不過，中信金總經理吳一揆表示，今年受到疫情影響，中信金在海外拓點的進度會先放緩，目前各國政府進一步的實施紓困措施，中信銀也會協助客戶取得抒困和強化現金流，若有客戶半年度或全年度財務報告因會計師無法查核，而出現卡關，中信銀會依過去經驗視個案給予融資展延避免客戶違約。