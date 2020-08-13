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免出國血拼！蝦皮購物「海外直送」單月跨境訂單翻2倍

財經中心／綜合報導
calendar_today2020-08-13 14:20:33

▲日本最大規模的二手交易平台Mercari正式進駐，出國OUTLET必敗精品包、日本最夯動漫周邊、電玩遊戲，下單後全經日本直送。（圖／品牌提供）
▲日本最大規模的二手交易平台Mercari正式進駐，出國OUTLET必敗精品包、日本最夯動漫周邊、電玩遊戲，下單後全經日本直送。（圖／品牌提供）

今年財政部關務署最新資訊顯示，2019年台灣民眾海外網購數量暴增至6400多萬筆、較2017年成長近7成！而今年全球疫情持續影響民眾海外旅遊、購物計劃，更刺激台灣民眾對海外商品的網購需求。在這期間，日本最大規模的二手交易平台Mercari也正式進駐，出國OUTLET必敗精品包、日本最夯動漫周邊、電玩遊戲等，都可在「Mercari蝦皮市集」下單、日本直送！8/12~8/14開幕慶期間，商品全面8折，精選CHANEL等國際精品包款不到萬元，消費前40名還可免費獲得限量寶可夢面膜，一解出國購物慾！

據觀光局統計，日本、韓國常居國人熱門旅遊國家，旅遊同時更愛購買當地商品。蝦皮購物瞄準日韓商機，自2017年經營日韓品牌「海外直送」服務，引進韓國必逛第一超市Emart、國民女鞋SAPPUN、日本新世紀福音戰士等知名品牌進駐開設直營店，至今已有超過10萬個日韓等地海外店家、提供逾4千萬件海外商品。而今年，民眾因疫情無法出國購物，更大幅帶動海外商品的網購需求，其中「海外直送」日韓商品訂單在7月份創下去年同期近2倍的成長！

▲自2017年經營日韓品牌「海外直送」服務，今年因疫情大幅帶動海外商品網購需求，「海外直送」日韓商品訂單在7月份創下去年同期近2倍的成長！（圖／平台業者提供）
▲自2017年經營日韓品牌「海外直送」服務，今年因疫情大幅帶動海外商品網購需求，「海外直送」日韓商品訂單在7月份創下去年同期近2倍的成長！（圖／平台業者提供）

「海外直送」專區由蝦皮購物按照國人購物偏好進行選品，並設有公開透明的賣家評價機制、7天鑑賞期服務全面保障購物權益；由金流系統按照當日匯率調整價格，免去人工計算匯差為消費者提供便利與優惠。此外，搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡祭出免跨境交易手續費的好康，為海外消費省上加省。

看準國人對於日本商品的喜愛，繼討論熱度爆表的日本萌柴品牌FurBaby進駐後，電商業者再引進日本最大規模二手交易平台Mercari，由Beecruise代理將「名牌精品、動漫模型、偶像周邊、電玩遊戲」上萬件源自日本的商品直送來台，解決日本當地付款、日文交流問題，造福因疫情無法至日本OUTLET大肆血拼的消費者！無論是憑運氣才能找到的國際精品包款、大小朋友都愛的Nintendo Switch 《寶可夢劍/ 盾》、或年度話題動漫鬼滅之刃模型公仔，通通都能在「Mercari蝦皮市集」用最實惠的價格入手！歡慶開幕，8/12~8/14期間全館全面下殺8折，並限量發放百元折價券，搶在前40名下單還可獲得超可愛限量寶可夢面膜！8月底前在海外直送店家消費並完成訂單，還有機會抽中Switch紅藍主機健身環組！

▲「Mercari蝦皮市集」8月12日至14日開幕慶期間，商品全面8折，精選CHANEL等國際精品包款不到萬元，消費前40名還可免費獲得限量寶可夢面膜！（圖／平台業者提供）
▲「Mercari蝦皮市集」8月12日至14日開幕慶期間，商品全面8折，精選CHANEL等國際精品包款不到萬元，消費前40名還可免費獲得限量寶可夢面膜！（圖／平台業者提供）

 

蝦皮購物「海外直送」連結： https://shopee.tw/m/onlyoverseas

關鍵字

海外直送 血拼 蝦皮購物

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