整合雙方資源、利益最大化　和碩斥資145億元併購鎧勝

百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED擬與鎧勝進行反向三角合併案，併購案完成後，鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司並下市。和碩表示，最主要動機是面對

本併購案之對價將由和碩支付予鎧勝之股東普通股每股現金新台幣87.5元。若以鎧勝董事會決議之前十個營業日平均收盤價計算，溢價率約為21.4%。鎧勝預計於今年9月30日召開股東臨時會討論本併購案及相關議案，並於本併購案取得相關主管機關核准後，依相關規定向台灣證券交易所申請終止上市，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

近年來全球貿易局勢劇烈轉變，供應鏈間存在既競爭又合作的關係。在終端品牌客戶降低成本壓力與分散供應鏈策略下，科技產業供應鏈需更彈性調整業務範圍，務求公司經營更能快速因應市場變化以及客戶需求，並提供全方位完整的產品線及關鍵零組件服務，達成企業轉型與競爭力的強化。

由於金屬機殼屬於資金與技術密集產業，在面對更多元的產品線與客戶需求下，提升自動化產線滲透率以降低人力成本、增進研發技術、提高生產品質，進而帶動競爭力提升，為鎧勝持續之目標與挑戰。

而考量鎧勝之目標與挑戰，和碩集團認為透過整併鎧勝，能消弭和碩與鎧勝兩家上市公司在面對各自股東需維持獨立性而導致資源配置限制之問題，將可更彈性調整其業務經營模式及財務結構，包含人力、財務、資本結構、業務與產品等面向，以達到創造和碩集團利益最大化之成效。

整併後的和碩集團將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力，創造互補互利的產業結合，以提供客戶更全面與快速之服務。和碩集團預期此整併案的完成，對整體企業價值及股東權益均將有正向的助益。