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整合雙方資源、利益最大化　和碩斥資145億元併購鎧勝

記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-08-13 18:17:06

▲面對大環境變化快速，希望透過整合雙方資源、利益最大化，和碩斥資145億元併購鎧勝成百分百子公司，完成併購後，鎧勝將下市。（圖／擷取自證交所影音網）
▲面對大環境變化快速，希望透過整合雙方資源、利益最大化，和碩斥資145億元併購鎧勝成百分百子公司，完成併購後，鎧勝將下市。（圖／擷取自證交所影音網）
和碩與旗下鎧勝-KY今（13）日雙雙召開重訊，和碩財務長吳薌薌指出，將透過百分之百持股之子公司PEGASUS ACE LIMITED擬與鎧勝進行反向三角合併案，併購案完成後，鎧勝將成為和碩百分之百持股之子公司並下市。和碩表示，最主要動機是面對環境快速變化，希望能有效整合雙方資源做最有效的配置，該併購案總交易金額達145億元。

和碩財務長吳薌薌指出，本併購案之對價將由和碩支付予鎧勝之股東普通股每股現金新台幣87.5元。若以鎧勝董事會決議之前十個營業日平均收盤價計算，溢價率約為21.4%。鎧勝預計於今年9月30日召開股東臨時會討論本併購案及相關議案，並於本併購案取得相關主管機關核准後，依相關規定向台灣證券交易所申請終止上市，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

和碩指出，近年來全球貿易局勢劇烈轉變，供應鏈間存在既競爭又合作的關係。在終端品牌客戶降低成本壓力與分散供應鏈策略下，科技產業供應鏈需更彈性調整業務範圍，務求公司經營更能快速因應市場變化以及客戶需求，並提供全方位完整的產品線及關鍵零組件服務，達成企業轉型與競爭力的強化。

由於金屬機殼屬於資金與技術密集產業，在面對更多元的產品線與客戶需求下，提升自動化產線滲透率以降低人力成本、增進研發技術、提高生產品質，進而帶動競爭力提升，為鎧勝持續之目標與挑戰。

而考量鎧勝之目標與挑戰，和碩集團認為透過整併鎧勝，能消弭和碩與鎧勝兩家上市公司在面對各自股東需維持獨立性而導致資源配置限制之問題，將可更彈性調整其業務經營模式及財務結構，包含人力、財務、資本結構、業務與產品等面向，以達到創造和碩集團利益最大化之成效。

整併後的和碩集團將結合雙邊人才、技術、產品與客戶之優勢，在原有的電子代工產業持續深耕，同時厚實金屬機殼領域之關鍵技術及研發能力，創造互補互利的產業結合，以提供客戶更全面與快速之服務。和碩集團預期此整併案的完成，對整體企業價值及股東權益均將有正向的助益。

至於外界認為鎧勝原本就是和碩集團一員，為什麼一定要將鎧勝私有化？吳薌薌指出，由於鎧勝是KY公司，在人力調配、資源整合上有一定的法令限制，而面對大環境快速變化，希望能透過整併來整合雙方資源，做最有效的配置，並靈活反應市場與客戶的需求，強調是深思熟慮之下做的決定。

由於之前市場有部分聲音認為，和碩與鎧勝雙雙停牌是因為中國大陸立訊有意收購鎧勝擴張版圖，即便是和碩收購了鎧勝，但也不能完全排除之後再出售鎧勝的情況。面對此項疑問，吳薌薌僅表示，「目前最重要的是內部資源整合做最有效配置，關於市場傳聞不予評論回應」。

 

關鍵字

金屬機殼 和碩 收購 鎧勝 併購

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