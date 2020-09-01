美中角力／從貿易到科技　金融戰殺傷力也不容小覷？

其實，在今（2020）年5月28日中國人大通過香港《國安法》草案後，外界就看壞香港前景與美、中、港三角經貿關係，也被認為美中將從貿易戰、科技戰，進一步打到金融戰。中信銀行財富管理報告就指出，在基本面都一樣差的前提下，美中之間比的是量化寬鬆所剩籌碼、新股IPO融資額、匯率強弱、資本市場外資潛在胃納量及股市評價重估空間（re-rating），而且為了打贏這場仗，中國大陸勢必加快資本改革，並且複製川普過去主打股市強等同於經濟強的戰略。
不過，美中金融戰早從2019年8月人民幣貶破7元大關後就開始，打的是匯率戰，美國當時就將中國大陸列入「匯率操縱國」，直到美中第一階段協議簽署前，美國才將中國大陸由「匯率操縱國」名單中除名，但在新冠肺炎疫情延燒，加上人權問題、港版國安法的實施，美國對中國大陸祭出的金融戰招式也更多了。
美國總統川普上任以來，除以國安問題禁止數10件中資企業併購申請，今年5月美國聯邦退休基金委員會亦宣布停止投資中國大陸企業，7月再要求鐵路退休委員會不得投資中資企業。不僅如此，5月美國政府也要求在美國上市的企業財務公開透明，並接受上市公司會計監督委員會審計，否則將從美國資本市場下市；6月4日川普更簽署備忘錄，要求加強審查在美國上市的陸企。
而港版國安法7月生效後，美國眾議院更火速通過《香港自治法案》，在制裁部分也納入金融機構，中國大陸官員或機構已受到制裁後，銀行在知情下與相關官員或機構交易，就會連帶制裁銀行。
不過，中信銀行認為在美中由合作轉向競爭大框架下，中國大陸為了防範海外籌資管道受限於美國，勢必會擴大資本市場改革或加速開放國內金融市場來吸引外資，中國大陸國家隊在資本市場中扮演的角色，可能由過去的風險防範者轉為主動積極的造市者。
中國人民銀行上半年受限於高通貨膨脹，撒錢程度不如其他央行積極，這在下半年將因通膨回落而改善，加上美國疫情失控、美國總統大選將至，在美國國內疫情失控及民調落後對手，川普處於蠟燭兩頭燒局面。雖然民調不等於最終選舉結果，但中信銀行分析，以現階段川普的局勢及美國疲弱經濟狀況，或許川普很難對中國大陸採取更嚴厲的措施，這反倒給中國大陸一絲喘息的機會。
此外，中國大陸擴大「數位人民幣」試行計畫，從深圳、成都等4地拓展至北京、上海等28個大型城市及周邊地區，預計將有29%、約4億人參與，而外界認為這是為了避免美中貿易戰升級成金融戰，重擊中國大陸經濟的預防措施。
至於市場最擔心的，還是中國大陸最後會不會使出殺手鐧，拋售其所持有的1.1兆美元的美國公債，屆時將衝擊國際匯市及債市，重創全球金融市場，而且這更可能演變成兩敗俱傷，在人民幣恐短時間大幅升值之下，不利中國大陸經濟，尤其美國因新冠肺炎疫情推出「無限QE」，若中國大陸此時大量拋債，最後恐怕還是會傷到自己。
不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，美中自1月簽訂第一階段經貿協議以來，雙方並沒有採取升級貿易摩擦的實際舉動，因此只要兩國不調高關稅，短期內對經濟的影響不大。此外，瑞銀也提到，在11月美國總統大選前，美方的態度可能越趨強硬，兩國關係可能持續緊張，但相信雙方都會避免採取破壞經濟復甦的極端措施。也因此，即便在11月美國大選前，全球股市加大震盪，因美聯儲向市場釋出巨大的流動性，全球股市料將繼續走高。
星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉也覺得，市場對美中貿易戰的擔憂不像過去那麼嚴重，反聚焦在美國總統大選上，目前看來，川普應該專心於打選戰，但中國大陸絕對是他打選戰的主要藉口，可讓外界忽略美國疫情，只是不論最後誰當選，美中關係可能都無法短期內改善，若川普當選，兩國關係可能還會更差，因此觀察重點仍在選後美國對中國大陸是否有新增制裁措施。
至於資金面，由於各國央行持續維持寬鬆貨幣政策，美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會中也表示，聯準會已同意採取「平均通膨目標」，即聯準會將會讓通膨率「一段時間內」適度高於2%，低利率可望維持更久，未來2021年、2022年，甚至更長時間利率會維持在較低水準，加上美國聯會擴表，市場資金非常寬鬆，美元流動性不會像第1季、第2季那麼令市場擔心。
也因此，陳昱嘉分析，在歐洲央行及美國聯準會資產都大幅增加下，也為美元帶來貶值壓力，預估明年美元將走弱，而且在國際美元仍走弱，加上中國大陸經濟復甦情況比其他市場好，疫情改善也比主要國家好，目前看起來人民幣有機會朝升值方向。
瑞銀也認為，美元走軟成為亞太貨幣中期內的主要驅動力，美國聯準會保持政策高度寬鬆，讓美元承壓，同時支持全球經濟復甦，有利於貿易主導及增長型的亞太經濟。相對高流動性的G10國家貨幣如澳元、新西蘭元和日圓，下一輪漲勢料將落在人民幣等新興亞洲貨幣上，在未來幾季有望普遍升值。
瑞銀並預估人民幣下半年有望升值至6.8元，主要有4大原因支撐，包括人民幣尚未充分計入中國大陸強勁的經濟因素；中國大陸服務貿易赤字下降，經常帳盈餘相對GDP比率料將由去年的1%，提高至今年的2.2%，反映國際收支情況改善；投資者將再次注意到中國大陸的收益率優勢；跟發達市場風險資產相比，中國大陸股票的估值並不昂貴。中美完成檢視經貿協議後，兩國緊張關係如果得以緩解，資金可能加快進入中國大陸市場。
此外，中國人民銀行也通過公開市場操作及加大中期借貸便利，8月至今淨投放約5000億元人民幣流動性，異於此前2個月收回流動性的情況。不過，瑞銀表示舉措並不代表中國大陸貨幣政策變得極寬鬆，主要是8月發債規模超過1萬億元人民幣，遠高於上月的3000億元人民幣，淨投放可以降低市場流動性起伏不定，同時避免引發國內債券收益率急漲。
至於台灣，在國際資金流入，加上政府推動台商回台投資及境外資金回流之下，台股及新台幣兌美元匯率也走高，但市場人士認為，面對美中貿易衝突局勢詭譎多變，尤其香港反送中事件及港版國安法實施後，香港亞太金融中心地位動搖，這不僅是台灣產業升級轉型的契機，更可透過回流資金落地深耕台灣，以推動經濟和就業成長。根據財政部統計，境外資金匯回專法自2019年8月15日施行後，截至今年8月14日止，共1022件申請案，申請金額達2166億元，實際匯回金額已達1390億元，其中共449億元已向經濟部工業局申請實質投資獲准，約占3成2左右。
不僅如此，當這些實質投資資金在台灣深耕後，勢必也會進入金融市場、資本市場，銀行高層也認為，資金回台不僅有助實體產業發展，後續的融資需求也有助資本市場資金的去化，因此如何善用這波浪潮，抓住可能的機會，以提高台灣金融競爭力。目前金管會也推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，進一步開放更多元化之金融商品及服務，以擴大我國財富管理業務規模，並培植財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，提升我國金融機構國際競爭力，目前規畫3大策略，包括「開放高資產客戶的財富管理業務」、「開放多元化金融商品及投資管道」及「拓展金融機構業務範疇」，共計有19項開放措施。