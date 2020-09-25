置產熱　還有哪裡可買房？行家狂喊「這城市」：手腳要快

今年疫情衝擊全球政經局勢，其中最大的影響，就是低利率時代持續中，有專家預估短時間內情勢不會改變。錢放銀行定存，未來可能幾乎無利可圖。但相對地，對於一般投資大眾而言，貸款變得更加容易，因此不少人開始改變投資策略，將資金轉投入股市或房市內。尤其是買房負擔成本降低，加上疫情後不少人對生活居住品質的要求提高，更在乎置產未來投資潛力，現在購屋置產，正是超前佈署的好時機。只是放眼六都，就有網友大嘆「還剩下哪裡可以買？」

問題一提出，許多內行的網友就指出，高雄是目前市都心與外圍房價價差最小的城市，所以趁此時入手高雄市中心房子，補漲空間看好。此外，也有房仲業者表示，陳其邁當初在2018年競選時，就已經從產業到商圈發展，規劃出短、中、長藍圖，現在補選上市長後，更是全力推動打造全新蛻變的高雄，未來房價的確有很大的成長潛力。

置產投資最重視地段價值，去年已完成鐵路地下化的高雄火車站，新站本身不僅是雙鐵共構的交通核心樞紐，更請到荷蘭建築團隊Mecanoo（也是衛武營的設計團隊），打造現代化設計與綠化造景。而在市長所推動的「車站新門戶計畫」裡，除了全新的核心門戶車站，在綠色廊道完工之後，更會有電動公車環狀綠色交通路線，將周遭一豎（中山-博愛路）六橫範圍內的八個商圈串連起來，形成有如日本表參道般的整體商圈，未來高雄新站所帶動的軌道經濟，更是令人期待。



▲無論自住或是置產，規劃投資優質標的，建構自己的資產護城河，絕對是越早越好。（圖／資料照片）

其中對於高雄人來說，貫穿南北最重要的博愛路，正是許多建商與置產客看好搶進的重要地段。全台推案重量級建商興富發建設，就選在高雄新火車站商圈捷運後驛站旁的博愛一路上，推出超高層景觀大樓預售案「興富發博愛」，不僅擁有博愛路的燙金門牌，也坐擁三民公園及愛河之心等綠地河景，更囊括十全、高醫、後驛三大商圈在地美食，完工後剛好可以銜接未來新站綠地與商圈，生活機能完整，尚未開賣即有不少買家下手卡位。