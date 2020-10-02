連假訂房攻略！選對信用卡　刷卡最高享17%回饋

久違的連續假期到來，今（2020）年中秋4天連假又掀起國旅熱潮，各家銀行不約而同祭出包羅萬象的旅遊回饋大搶市場商機，包含兆豐、國泰世華、中信、樂天等發卡機構都推出的回饋，從飯店、訂房網及旅行社各類通路一應俱全，因此中秋訂房只要選對信用卡，即能享最高17%回饋優惠。