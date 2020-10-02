連假訂房攻略！選對信用卡　刷卡最高享17%回饋

久違的連續假期到來，今（2020）年中秋4天連假又掀起國旅熱潮，各家銀行不約而同祭出包羅萬象的旅遊回饋大搶市場商機，包含兆豐、國泰世華、中信、樂天等發卡機構都推出的回饋，從飯店、訂房網及旅行社各類通路一應俱全，因此中秋訂房只要選對信用卡，即能享最高17%回饋優惠。
由於國外疫情仍未減緩，中秋4天連假仍無法出國，但對於想要搭飛機偽出國的民眾，可把握國泰世華銀行推出的雄獅旅遊立榮假期95折優惠；中信銀行則祭出旅行社及飯店週日消費滿2.5萬最高可獲1千元的優惠，回饋率約4%；台灣樂天則攜手Booking.com推出卡友專屬網頁稅前房價10%回饋。
華南銀行至10月底止，至全台旅行社、飯店、訂房網，刷卡累積消費滿3000元，登錄送100元統一超商現金抵用券，累積消費滿8000元，登錄送300元統一超商現金抵用券（活動期間每戶限回饋1次，擇優計算），同享卡片原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶1.3%現金回饋），另可搭配華南銀行食在精彩精選飯店37折起優惠、Expedia訂房網92折優惠、樂訂房專屬網頁連結Agoda訂房登錄最高5%回饋。
兆豐銀行則至雄獅旅遊刷兆豐卡訂房皆可現折200元再送全家超商大拿鐵2杯、至易遊網訂購遊樂園等指定行程可享9折、倘若於Expedia訂房則可享88折，搭配旅遊網購信用卡「e秒Happy卡」又可賺5%現金回饋，等於輕鬆就能入手高達17%優惠。
值得一提的是，不論選用的是哪一家銀行的信用卡優惠，民眾都可搭配政府提供的安心旅遊補助，10月底前不分平假日，住宿訂房最高可領2千元補助，大省旅費。
除了連假出遊，中秋闔家大小最期待的烤肉，也是每年必備的重頭戲，各通路燒烤組合傾巢而出，如全聯以預購價不到600元的「桂丁土雞烤肉組合」及限量1千組的「豪華老饕首選燒烤組」搶市，晶華栢麗廳也推出重達3.5公斤的爐烤美國肋眼牛肉讓民眾外帶，微風超市更推出高級海鮮燒烤組滿足老饕味蕾。
專門提供頂級食材的美福食集，今年也與兆豐銀行合作，推出最高14%的烤肉Bar驚喜回饋，10月11日前持美福聯名卡至美福食集單筆刷滿5000元即可獲贈600元美福抵用券，搭配聯名卡本身的2%現金回饋，等於可用86折輕鬆享用高檔燒烤食材，大飽口福一翻。