名家論壇》吳崑玉／撕去香港「一國兩制」的外衣

●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

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自從大陸兩會放出將於5月28日通過香港國安法之後，各方已有許多評論，相當精彩深入，但我想從一個比較特殊的角度切入：犯罪心理學中的犯罪升級，來觀察這件事的發展，及其背後代表的意義。犯罪行為最原始的定義，是侵犯他人，對其做出嚴重違反社會道德，或不被社會容忍的行為。這種行為或道德邊界，來自於社會大多數人的共識，或法律的定義。多數的犯罪對受害者而言，都具有一種「意外」的特質，因為在正常社會中，自己不應該會遭遇這麼倒楣的事。多數罪犯的犯行有一種特定模式，但少數罪犯會發生「犯罪升級」的現象，例如殺人犯升級為連續殺人犯，或遛鳥俠升級為誘姦犯，再升級為強姦犯，再進化為強姦殺人。在犯罪心理學中，罪犯如果在一次犯案後，沒有被制裁或懲罰，便有可能在原有基礎上，進化其犯罪規模或犯罪手法，升級犯罪。罪犯不是笨蛋，犯罪升級通常也代表著風險加大，這成本效益他是算過的。罪犯之所以會升級犯罪，背後通常已進行過兩種評估：一是價值評估上，覺得以往的犯罪不划算或不過癮，花老子那麼大力氣卻只搶了超商，下次就想搶銀行。二是風險評估上有機會，因為之前的犯罪沒被抓到，或抓到後沒能被懲罰，於是穿雨衣搶皮包就升級為穿雨衣帶槍搶運鈔車。犯罪升級不只會發生在刑事案件上，政治上或國際關係上也同樣適用。希特勒不只在國內政治用上了戈培爾的精緻宣傳，也同時用上了衝鋒隊(褐杉隊)武力壓制不同聲音，後來又在長刀之夜用SS黑衫軍殲滅褐衫隊。得權之後，1936年希特勒搓著手汗派軍進佔萊茵非軍事區，得到英法等國容忍之後，同年又涉入西班牙內戰。1938年強迫德奧合併，接著藉蘇台德區問題進佔捷克，英國的綏靖主義與和平主義者張伯倫首相，在慕尼黑會議中再度容忍了希特勒的犯罪升級。1939年希特勒便入侵波蘭，英法對德宣戰。但一路不想打仗的英法兩國，在西線仍維持了約半年的「假戰」，未對德國採取攻勢。直到1940年希特勒入侵法國，6週之內以閃擊戰擊潰英法聯軍，二次大戰才真正打響。不論在刑事案件或國際政治，犯罪升級的誘因一直都存在著，關鍵差異只是有沒有受到「懲罰」？沒有被有效懲罰的罪犯，會覺得公眾是懦弱的、無能的，自己是強大到足以為所欲為的，產生了升級犯罪不會受罰的幻想。香港國安法就是這種犯罪升級的產物。壓制西藏，沒事；抓捕國內政治反對者，沒事；新疆清洗維吾爾人，沒事；膽子就變大了。香港是國際觀瞻聚集之地，一開始有點怕，所以23條和佔中運動，稍有退讓。但事後拘捕佔中九子，沒事；逮走銅鑼灣書店五人，沒事；去年反送中暴力鎮壓，不明死亡，沒事；今年拘捕民主派人士和黎智英，也沒事；於是手段就更狠了。你們這些建制派肉腳不敢幹的，老子自己來，管他什麼「一國兩制」？國際承諾？老子就是不准香港實施英美式民主，破壞香港法制基礎也在所不惜。以後老子說誰有罪就有罪，愛逮誰就逮誰，叫誰吐錢就吐錢，誰敢有半點意見？這是一種「破罐子破摔」式的直接人身威脅，撕破了文明外衣，以大陸式的「通殺」正面對決香港人的「攬炒」，逼使所有香港人選邊站，沒有模糊空間。老共不惜把一個遊走四方，風姿綽約的業務掮客交際花，封在一個小隔間裡變成蓬頭垢面的售票員，也要把香港牢牢控在手上，不允許再出任何意外。老習這派人馬，現在是吃了秤砣鐵了心，在風險評估上認定歐美國家頂多喊喊，不會有實質懲罰，即使懲罰也無關痛癢。價值評估上認定控制香港人的人身安全，以恐懼統治香港，可能比縱容香港更為有利，像馬雲、馬化騰等人被逼退位的手法，搞不好可以生出更多錢來。「一國兩制」本來是張文明外皮，哄著歐美，拐住香港，還能號召台灣，現在看來也已經失敗了，乾脆剝衣去皮，棄之不用，形同「化學去勢」。李克強報告中對台灣也連提都懶得提，只講「統一」而不冠「和平」，意思就是脫了西裝拎機槍，準備好硬幹一場了。這才是香港國安法真正可怕之處，一個撕破臉皮與偽裝的罪犯，不再是宣示祖國偉大復興的遛鳥俠，不想再演一國兩制的誘姦戲，直接升級為如有不從便將血洗的強姦殺人犯，而且還想將自己的行為合理化與合法化。香港就是今天的萊茵區，老習已似被附身的希特勒，正在測試歐美各國的容忍度，在賭他們敢不敢施予中國真正夠痛的懲罰？如果這回過了關，下一個目標就是台灣，沒有其他。今天的老習與中國共產黨，不是一個喊喊嚇人的潑皮小混混，不是還守點江湖規矩的幫派老大，而是一個犯罪升級中，正進化到完全無所謂，準備以看似瘋狂的行為，換取自身最大利益與穩定的精明罪犯，唯一能夠阻止他的已非道德勸說，而是真實而且夠痛的制裁與懲罰。台灣該思考的，不該只是人道救援或台港關係，而是自身作為一個犯罪升級後的犯罪目標，我們要如何保護自己安全？如何在香港國安法過程中，認清、測試、並運用國際政治的現實？如果這次阻擋不了老共，我們未來要面對的，很可能不再是文攻武嚇而已，而是一場真實的戰爭！