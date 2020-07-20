名家論壇》單厚之／國會外交？還是國會私交？

國民黨上午舉行記者會，公布我駐印尼代表處電報，指控總統府秘書長蘇嘉全的姪子、立法委員蘇震清 2017 年 8 月率領國營事業主管訪印，排除外館由人力仲介公司安排行程；時任立法院長的蘇嘉全在同年 9 月與蘇震清一同訪印，也由同一人力仲介公司安排，同樣排除外館參與。外館的電報用詞極重，指國營事業「似已被若干中間人操控」，企圖把相關部會及駐外館處「排除在外、個別擊破」，「以遂其個別私利」。電報中並指，國營事業未通報外交部、經濟部、外館，也不願外界參與及協助，「相關人士有其政經利益考量」，恐將損及我國政體對外經貿談判籌碼及外交效益。送往迎來，本來就是我們外館的主要業務之一，國會議員「出國考察」時尤其喜歡要求外館安排。只要找了外館，通關有人處理、接送外館負責，出入有專車、觀光有免費導覽也是基本的，大牌一點、敢一點的國會議員，甚至連食宿都要拗外館。國會議員出門不找外館，本來就是極為反常的事情，如果不是特別的高風亮節、一介不取，就必然是有些不適合讓外館見到、讓政府知道的勾當。而國會議長出國排除外館，就更讓人難以理解了。立法院長是最高民意機關的首長，一言一行都跟國家有關，出門在外萬一有任何的閃失，哪個外館擔待得起？眾所周知，台灣的外交處境一向弱勢，我們的外交官經常想要見駐在國官員而不可得，甚至還有大使遲遲無法遞交就任國書，就直接斷交的前例。國會議員跟國會議長有機會見到外國的副總統，對外館而言是非常難得的機會，不僅可以多認識一些人、拓展一些關係，未來還有很多的後續工作可以跟進。外交是整體國力的展現，兩國之間所有經貿往來，都是外交戰的籌碼。今天如果有國營事業重大的投資跳過外館，不僅給其他國家令出多門的感覺，外館也少了很多談判、交流的籌碼，也難怪外館電報的用詞會如此之重。蘇嘉全辦公室已經發聲明否認 2017 年曾經到過印尼，但外交部並沒有否認電報是真的。如果蘇嘉全所言為真，就是外館太過無能、情蒐有錯，還胡亂指控國會議長，此事不能等閒視之。電報中指出，2017 年時任經濟部次長的王美花會見印尼農業部長安南時，印尼方面原本也堅持不願同時和我駐印尼大使陳忠、王美花見面。從電報的文字中可以看出，印尼駐館對於國營企業視外館於無物，已經累積了相當多的情緒，才會有電文。台灣的外交處境艱困，官方的往來限制很多。相形之下，「國會外交」因為是國會議員之間的往來，相對沒有太多限制，就會扮演比較重要的角色。例如，前親民黨立委李鴻鈞因為在日本留學、又是知日派，與很多日本國會議員都有私交，近年在我國與日本國會、內閣之間的溝通，都扮演了很重要的角色。但「國會外交」畢竟是「外交」的一環，國會經營出來的所有關係，都必須要由外交部門持續跟進、經營、收割。如果少了這個重要的環節，就變成國會「私交」，對國家沒有任何的幫助，甚至可能以私害公，損害國家整體利益。民進黨口口聲聲要拼外交、打開國際空間，但民進黨習慣上不信任公務體系，習慣任用親信，反而會打擊外交系統的士氣。除了日前又被提出的「口譯哥」外，美國、日本、德國、英國、歐盟等重要的駐外館，幾乎都是政治任命；只有偏遠、清苦的地方，才輪得到專業的外交官。專業的外交官沒有歷練的機會，如何能夠更加精進？政治任命的代表們，雖然有直達天聽的優點，但卻缺乏專業的外交訓練，累積的人脈、資源難以傳承，更可能出現人去政息的問題，甚至變成政府酬庸政客的「養老院」。印尼電文中的悲憤之情並非單一個案，蔡政府不能置若罔聞。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com