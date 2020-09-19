名家論壇》尼格爾．康貝朗／年輕就不用理財？

「開車的唯一方法，就是啟動引擎並鬆開手煞車。」
累積財富需要時間，推遲愈久就愈難達成。很多人不停跳過投資機會，或者對於財務規劃的典型反應是「以後再說」，這是因為花錢很容易、很有趣，制訂計畫而不去花錢則鮮少有樂趣可言，起碼表面上是如此。
這是個大錯誤──不及早加入戰局，是導致人們無法財務成功最關鍵的一件事。
拖延的理由有很多：
- 財務吃緊，把日子過下去為優先。
- 並非全然了解眼前的投資機會。
- 沒有時間制訂長期的投資計畫。
- 自己還年輕，無須煩惱未來。
- 對未知的事物感到惶恐。
是什麼把你絆住
在累積財富的路上，是什麼絆住了你？請想想自己如何進行財務決策，在拖延的背後是不是具有某種模式？
- 你難以跳脫現在並思考未來？
- 你對於走出習以為常的舒適圈、踏入未知感到煩惱？
- 你是否厭惡風險？
我們通常都可為拖延想出很好的理由—畢竟投資牽涉到風險。本書的建言將幫助各位做出明智的財務選擇，在風險與機會上取得平衡，以便能抓準時機。
如果拖延對你來說是起因於困惑、工作繁忙或害怕行動，花些時間向理財顧問討教會有所助益。
今天就出手
如果你拖延的財務計畫是像購買第一筆房產的重大決定，請將你所需要的參考資訊、必須執行的任務擬成清單。把目標拆解成較小、較容易執行的工作項目，有助於你踏出第一步。
愈早開始累積財富，你離目標就愈靠近。
設定清晰的目標和計畫
「每個令人刮目相看的成就，皆是以一個簡單的目標在生活中開展—目標接著變成一個具體的行動計畫。」
創造財富並非偶然發生，關鍵在於計畫。根據2018年資產管理業者美盛（Legg Mason）的調查，77％的投資人表示，他們在存錢和投資時心裡存有明確目標。倘若你不是會認真擬列待辦事項的人，是時候改變了。
在累積財富的路上，且戰且走並非上策。很有可能你會把大把精力花在不會使你更接近目標的瑣事和人身上。現在開始跟細節和計畫交朋友吧。
計畫就是一連串的決定。有意識地選擇、安排如何運用你的精力、時間和其他資源。這是個耗費心力的過程，要確保自己考量到所有的細節。出乎意料的好運向來有它的一席之地，但當你認真看待計畫時，往往會促進好運的發生。
行動方案
計畫是從詳細的目標開始
再次回想你的財務目標，它們聽起來或許有點空泛，像是「我想要一百萬美金的存款」、「我想要提早退休」或「我想要有很多房地產」。無妨，這些都只是你的起點。
利用SMART架構，把這些目標轉化為可執行的細節。對於每個目標都要自問，它是否：
- 夠明確（Specific）和清楚。
- 可衡量（Measurable），以便你知道自己是否達成目標。
- 可行（Attainable），若是原本不可行，你如何使它行得通。
- 切實（Realistic），符合你的現況和生活。
- 可以設定期限（Timeframe），清楚標明「達成」日期。
我的房地產目標：
- 管理百萬美元的房產投資組合……
- 在接下來的五年裡……
- 透過買進若干小型的出租物業……
- 在大學城……
- 申辦銀行抵押貸款融資……
- 用存款付訂金……
你可以為每個SMART目標制訂更周密的計畫，把目標拆解為每季或每月的次要目標。你可按週或按月規劃來製作甘特（Gantt）圖，以便掌握你需要去執行的任務。
財務成功有可能在計畫之外憑空降臨，你或許會中樂透，但即便是樂透得主也需要仰賴計畫來防止財富從指間溜走。
●作者：尼格爾．康貝朗（Nigel Cumberland）／全球Top 100領導力教練
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