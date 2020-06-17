初聲／20年拼不齊的公衛體系　公衛師缺證照盼立法

公衛師職責何在？公衛師即為「公共衛生師」，負責處理國民健康相關的大小事，例如協助衛生保健、預防疾病，並制定防疫對策。台北醫學大學公共衛生學系博士候選人張耀聰說：「『避免人民生病』的相關工作，就是公衛師工作範疇。」
台灣公共衛生學會秘書長林先和以近期機場的防疫狀況為例，公衛人員除了執行量體溫、記錄旅客資料等工作，還能藉由對疾病的瞭解，整合國際疫情發展情勢。他們再依相關國情判斷旅客出入境及移動資訊，快速將入境旅客進行風險分流。另外分析數據資料、觀察疾病特性、計算感染率，都是公衛人員的專業。
不只是對抗疾病，公衛師關注的範圍更包含飲食、環境等，注重「群體」的健康發展。然而具有美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University, JHU）公衛博士學位的中華民國副總統陳建仁表示，民眾常視健康為理所當然，以致大眾不太關注這些致力促進大眾健康的人員，「到生病的時候，吃了醫生的藥反而覺得好神。」
因為健保，民眾治療疾病非常方便，醫生似乎就是萬靈丹。但比起「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，「防範勝於治療」才是公衛領域著重的項目。林先和舉例，假設民眾因攝取過多糖分導致慢性疾病，公衛師可以為個案制定斷糖、飲食計畫，也可嘗試推動政府課徵「糖稅」，從政策出發影響民眾飲食習慣；而提高菸品稅捐以降低吸菸率，也是類似作法。
至於醫療與公衛領域的差異，林先和以足球賽作為比喻：醫療人員是「守門員」，而公衛師則是擔任場上避免疾病逼近球門的防守球員。「醫療體系不可能關心到這些亞健康（註）的人。」林先和踏入公衛圈之前曾是醫師，他坦言，醫療人員確實無法解決某些社會健康議題，「只有公衛人員可以做到。」
註：指人處於健康和患病之間的狀態
社區缺專業防疫人員 里長配合政府防疫仍擔憂公衛師更扮演政府和民眾間的橋樑，傳遞正確衛生資訊、改善社區衛生。例如此次疫情管制，各里辦公室除了要頻繁追蹤居民隔離情形，更要回答許多疫情問題。此時若有公衛師，便能更專業地引導社區防疫。台北市政大里幹事吳世寧說明，里辦公室只是執行上級交付的任務，但不見得了解公衛概念，「自我保護的部分我們還是很怕，戴口罩是不是足夠我們不知道。」
吳世寧舉例，有企業贈送「次氯酸水」，聲稱消毒效果好且使用無風險，引發社區民眾關注。但次氯酸水未經政府官方認證其安全性，因此里辦公室不敢隨意分送里民。若有專業人士在社區負責衛生工作，便能協助判斷資訊，且依社區狀況擬定防疫計畫，「不然每次（政府）不曉得要指派誰執行的時候，都是叫里辦公室去做。」
公衛專業無執照認定 政府難以徵求防疫人員前行政院衛生署署長楊志良回憶，過去政府沒有疫情經驗，平時無編列預防預算，「當疫情一爆發，才有花不完的預算。」不過繼2003年SARS後，近年政府將更多心力放在充實公衛體系。由於已有經驗及防疫意識，此次才能快速應對疫情。如今台灣防疫前線人員竭力抑制病情，但新冠肺炎傳染率高達83%，每位確診患者的接觸史都涉及200至300人。林先和表示，因需大量追蹤患者，「他們已經快要負荷不了這樣的工作量。」
由於沒有執照認證，政府難以設定條件徵求公衛人才減輕負擔，目前徵求的機場防疫人員以護理師優先，「但護理師的專業應該在照護患者。」林先和說。相較之下，美國則能以公衛執照為依據，在第一時間大量且準確地徵召符合防疫需求的人員加入。為了讓公衛專業能獲認證，公衛專家們自2000年以來努力推動《公共衛生師法》（以下簡稱《公衛師法》），但受立法程序、各界角力阻礙，法案延宕至今仍沒有結果，造成公衛體系發聲權及其社會影響薄弱。
公共衛生專業未獲肯定 公衛人員盼《公共衛生師法》速立法「專業事由專業師來做」便是公共衛生學會推動《公衛師法》立法的初衷。楊志良也認為，隨著公衛體系愈趨專精，公衛人員更應藉由制度「專業化」使其獨立於醫療體系。公衛人員透過取得執照，才能成為受保障的專業人員，進一步在台灣擁有自己的領域。
根據《公衛師法》目前的草案內容，公衛師的應考資格為公衛相關研究所畢業並具實習證明者，而大學公衛系畢業生則必須要有三年工作經驗才能報考。台灣感染症醫學會秘書長謝思民說：「就是用專業的公衛師執照，來證明相關的公衛知識。」他提到，往後有關公衛的公部門如衛生署等，在招聘行政人員時，都會添加「需具有公衛師執照」這個條件。
積極推動立法的中國國民黨立法委員林奕華解釋，《公衛師法》之所以長時間未通過包含許多因素。例如公衛師立法可能會壓縮其他人員的工作機會，瓜分原本由醫療人員處理的工作，因此引起許多醫療人員不滿。楊志良則澄清，立法並不是要排除其他相關專業，他說：「立法後其他人（相關專業）還是可以做（公衛），但前提需要獲得資格。」
具有公衛背景的張耀聰則反對立法。他認為，草案只是讓現有的公衛人員「多一張紙」。他說：「沒有認證，不代表公衛人員就不專業。」他也指出，公部門仍有無公衛背景的公務員，即使通過立法，政府該如何處置他們也是問題。他建議，與其設立籠統的證照制度，更應探討如何細分公衛工作內容，使每個項目更精簡，並給予特殊保障。如設立食安公衛師或流行病篩檢公衛師等，「真的不適合用一張叫做『公衛師』的證照涵蓋所有公衛專業。」
對此陳建仁表示，若立法通過，公衛人員在取得執照後便可到民間團體（如食品檢驗公司）工作。陳建仁也建議屆時可開辦在職班，讓其他背景的人員也能考取公衛資格，使公衛領域更具多元性，並得到各界重視。他認為，由於現今政府業務繁多，若有政府授權的民間專業團體，政府便可以放心委託其代為執行。因此他支持立法。
職涯前景迷霧重重 公衛系生盼從根本改善公衛處境因立法尚未通過，公衛專業仍然處於模糊的灰色地帶，公衛畢業生就業過程隨之缺乏競爭力。國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系學生林思妤表示，原先計劃畢業後另謀出路，考取衛教老師，「但若公衛師立法通過，我就可以多一個選擇。」公衛學生作為未來踏入該領域的第一批人才，藉由立法專業化提供其更多資源，也能讓學生對於未來發展方向更加明確。
輔仁大學醫學院公共衛生學系學生潘霆肯定地說：「我們希望更強化台灣的公衛體系。」不過他坦承，即使支持者努力推動公衛專業認證，使民眾正視公衛困境，最終還是要回歸到公共衛生的認知基礎。如今疫情再次掀起公衛的討論，如何促進公衛教育，進而從體制根本改善公衛環境並喚起大眾的重視，即是政府必須正視的考驗。
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