直播／反「港版國安法」遊行爆衝突　警發射催淚彈驅離

北京政府於兩會期間出手制定「港版國安法」，內容涉及分裂國家、顛覆國家政權等四類行為，引發國際輿論譁然，更在香港社會掀起極大爭議。香港網友今（ 24 ）日下午 1 點在港島區發起反「港版國安法」遊行，活動開始不久，警方就向遊行人士發射多枚催淚彈，更派出銳武裝甲車及水炮車向銅鑼灣方向推進。《NOWnews今日新聞》帶您了解現場最新情況。