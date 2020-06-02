韓國大選遭外國勢力干預？日媒曝：開票機由中國華為製造

韓國（南韓）在今年 4 月 15 日舉行國會大選，適逢新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，總統文在寅被認為防疫有成，在大選上所屬的共同民主黨也取得壓倒性的勝利。然而近日，日本《 Newsweek 》報導指出，韓國選舉採用中國企業華為（ HUAWEI ）製造的投票機，有舞弊之嫌。
《 Newsweek 》稱，東亞研究中心（ East Asia Research Center ）發現，選舉統計結果有作弊嫌疑，懷疑由華為製造的點票機和計算系統，數據被修改。而因為 COVID-19 疫情，有些接受防疫隔離的選民，提早透過郵政投票的統計也遭到懷疑。
《 Newsweek 》預計在下週二（ 9 ）刊登更多資訊，但根據東亞研究中心官網，文章指出，比起安全的光州／大田網路，韓國國家通訊委員會這次選擇的是 LG U+ 5G 負責此次投票統計，而 LG 公司使用的是華為所生產的設備，並用於 WiFi 事先投票、投票統計。選舉作弊的操作可能是：韓國選舉使用的服務器可以連結至中國伺服器，中方透過發送指令操弄韓國選舉，但強調，這目前還是尚未證實的情況。
據韓國媒體報導，目前選舉舞弊尚未在國內成為主要新聞。韓媒《朝鮮經濟》報導，韓國通訊委員會在上週四（ 28 ）召開記者會，承認投票統計設備由華為製造，並用近 3 個小時的時間，解釋投票沒有被操作的可能，而中國製設備也不能當作選舉不公的證據。
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