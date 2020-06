全美網路大斷線　網路陰謀論：中國趁南北韓緊張攻擊？

▲(圖/翻攝自推特)

美國當地時間 6 月 15 日網路上出現一連串有關不同伺服器可能遭到阻斷服務攻擊( distributed denial-of-service attack )的報告,指這些惡意攻擊,透過用多個來源的流量淹沒目標,或是破壞目標服務器。更有陰謀論指,這些攻擊可能是來自中國,想趁著南北韓局勢緊繃對美國發動網路攻擊。美國《 富比士 》( Forbes )整理數據、假設,根據路服務即時通報網站「 Downdetector 」當日幾個主要的電信商(包括 T-Mobile, Metro, Verizon, AT&T, Sprint, Consumer Cellular, US Cellular )、網路服務供應商( Spectrum, Comcast, CenturyLink, Cox )和社交平台( Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat )、遊戲( Fortnite, Roblox, Call of Duty, Steam, Xbox Live, Playstation Network )、網路串流( Netflix, Hulu, HBO Now, Twitch )、網路銀行( Chase Bank, Bank of America )、外送服務( Doordash )和主要其他平台 Google 或是 Zoom,都出現連線中斷的問題。未經推特認證的網路駭客「匿名者」( Anonymous )帳號( @YourAnonCentral )在今日( 16 )凌晨發布貼文,稱阻斷服務攻擊目前未知,但成員們還疑這可能是中國在南北韓關係惡化時發動的攻擊。「匿名者」帳號根據全球 DDos 分析網站「 Digital Attack Map 」製成的地圖顯示,15 日大量的攻擊從世界多個地區湧入美國。但網路安全專家哈欽斯( Marcus Hutchins )則不完全同意這樣的推測,稱地圖繪製的很糟糕,且沒有證據表明有對美國的攻擊。美國行動網路營運商 Verizon 發言人表示「我們的網路運作良好,並且注意到同行 T-Mobile 出現錯誤,且了解到 Downdetector 錯誤的報告了 Verizion 的問題」。T-Mobile 的執行長瑞恩( Neville Ray )透過推特表示,公司的數據服務已恢復運作、一些通話恢復,團隊正在盡力解決問題。替代服務例如 WhatsApp、Signal、iMessage、Facetime 等都已經可用,並感謝用戶的耐心等待。