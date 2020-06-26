翩翩君子竟是嗜血狂魔！顏值學歷兼具的殺手：泰德邦迪

▲泰德‧邦迪的生母露易絲 。（圖／美聯社／達志影像）

▲卡洛‧德洛克(左)是極少數平安脫離邦迪魔爪的倖存者。（圖／美聯社／達志影像）

▲邦迪逃獄後到了佛羅里達州繼續犯案，殺死 2 名佛羅里達州立大學的女生。圖為當時該校學生為死者哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

▲邦迪被處死當天，獄外聚集大批民眾慶祝他終於面臨制裁。（圖／美聯社／達志影像）

人的心理非常複雜，即使是看似正常的普通人，內心也可能藏了頭兇猛的野獸，隨時準備從深淵跳出，將其他人和自己一起拉下地獄，真相也常讓所有人都錯愕不已。美國歷史上鼎鼎大名的連環殺手泰德‧邦迪（ Ted Bundy ）就屬於這樣的特殊案例，任誰都難以想像，這樣 1 位風度翩翩、長相俊秀、有著名校學位的男子，斯文外表下竟是個冷血狂魔，在 1970 年代殘忍奪走數十條人命。泰德‧邦迪， 1946 年 11 月 24 日出生於美國佛蒙特州大城伯靈頓， 1 個未婚媽媽之家，其生父身分從未被確認，出生時的名字是西奧多‧羅伯特‧考威爾( Theodore Robert Cowell )，人生的前 3 年是在費城由外祖父母撫養長大。為了讓邦迪免於異樣眼光，也由於當時未婚生子普遍不被社會接受，他從小就被告知自己是外祖父母所生，而母親則是他的姐姐。1950 年，泰德‧邦迪的生母露易絲( Eleanor Louise Cowell ) 帶著他離開費城，前往華盛頓州定居，她於隔年在 1 場派對上認識 1 名叫強尼‧邦迪( Johnny Culpepper Bundy )的醫院廚師， 2 人結婚後又生了 4 個孩子。強尼試圖將年幼的泰德‧邦迪當成自己的孩子，但泰德‧邦迪並不喜歡參與各種所謂的家庭聚會，認為強尼只是個不怎麼聰明、收入微薄的廚師。雖然此時的邦迪看似是個文靜乖巧的好孩子，但內心深處強烈的孤獨感，也讓他從小就養成孤僻的社交模式。高中時，邦迪因涉嫌盜竊而被捕至少 2 次； 1965 年高中畢業後，邦迪先在普吉特灣大學( University of Puget Sound, UPS )就讀 1 年，然後於 1966 年轉到華盛頓大學（ UW ）主修中文，也是在此時，他遭逢了情感上的挫折，遇到對他往後人生影響甚鉅的女性史蒂芬妮‧布魯克斯 ( Stephanie Brooks，化名)，甚至導致他輟學，短暫離開華盛頓州，前往科羅拉多州散心。1969 年秋天，邦迪回到華盛頓州，再度進入華盛頓大學就讀，主修也從中文轉為心理學，這個時期邦迪展現他優秀的學習能力，但他始終未能忘懷史蒂芬妮，被對方拋棄的心理創傷已深深烙印在他內心深處；此外，有資料指出，邦迪也是在這年回到出生地伯靈頓，查看了自己的出生紀錄，得知自己私生子的身分，令他再次受到打擊；種種負面因素累積，已經讓他慢慢走在成魔的道路上，儘管此時的他看上去仍然那麼「善良、懇切和善解人意」1973 年，邦迪憑著幾位華盛頓大學心理學教授的推薦信，被普吉特灣大學和猶他大學法學院錄取，而他最後選擇赴猶他大學深造。他在此時與初戀情人史蒂芬妮重逢，雖然當時身邊已有了新女友梅格·安德斯 ( Meg Anders ) ，邦迪仍與史蒂芬妮短暫「愛火重燃」，對史蒂芬妮來說，她對於這個已完全蛻變成翩翩君子的邦迪感到十分驚奇，可短短不到 1 年，邦迪就突然與史蒂芬妮切斷所有聯繫，據邦迪的說法，他只是想證明自己有能力再追到史蒂芬妮，他從來沒有原諒史蒂芬妮當年離他而去，而女方則把邦迪的行徑歸因成當年 2 人不歡而散的報復。1974 年，悲劇拉開序幕(雖然邦迪本人聲稱他其實更早就開始殺戮)，陸續有多名女學生在猶他、俄勒岡和華盛頓等州失蹤或是被殺，根據目擊者證詞，那段時間，附近常有 1 個纏着繃帶的男性出現，看起來好像正在讀書，有時則稱自己車壞了請求幫忙，由於邦迪外型優雅帥氣，一般人根本不會把他跟變態殺人魔扯在一起，加上邦迪犯罪情商高，也為辦案增添不少困難度。1974 年 1 月 4 日，喬尼‧莉茨（ Joni Lenz ）被發現奄奄一息的倒臥在華盛頓大學的合租宿舍，遭到毒打和殘忍的侵害，雖然是邦迪毒手下極少數的倖存者之一，但也為她的身心留下永久性的傷害。隨後邦迪在前述幾個州繼續出手，有時是潛入住宅或宿舍行兇，有時則是以 1 名手打石膏、需要幫助的年輕俊男身分，請求年輕的女性幫助，這些女性之後往往就不知所蹤，下場就是慘遭殺害，由於受害人數太多、時間拉的長，加上邦迪拒絕透露具體犯罪細節，所以他究竟何時或何地開始殺害女性尚無共識，他也向不同的人講了不同版本的故事；除了喬尼‧莉茨，另 1 個僥倖逃脫的受害者就是卡洛‧德洛克（ Carol DaRonch ）。據卡洛的證詞， 1974 年 11 月 8 日，她在猶他州默里地區（ Murray, Utah ） 1 個書店買書， 1 個自稱是警官的英俊男子告訴她，她的車好像遭竊，讓她趕緊去看看，等她上車後，男子就拿出手銬將卡洛銬住並拿槍威脅她。在掙扎中卡洛幸運的將車門撞開跳下車，拼命奔跑，並被 1 對開車路過的夫婦接上車立即到警局報案。警察從她的衣服上發現了部分凶手的血跡，並記錄了事情的經過，對日後逮捕邦迪起了關鍵作用，雖然邦迪直到隔年 8 月才落網。1975 年 8 月 16 日，邦迪在鹽湖城郊區的西瓦利，因為形跡可疑而被公路巡警攔下，在後車廂裡，警方發現藏了 1 根鐵撬 、 1 個用剪開的長絲襪做成的面具、繩子、手銬、電線和 1 個冰袋，而以涉嫌入室盜竊的罪名逮捕他。在偵查的過程中，警方發現恐怕不僅僅是簡單的入室行竊，而是牽涉到近年發生的連串命案，但苦無直接證據，直到同年 10 月，卡洛到猶他州警局指認邦迪，邦迪的所作所為逐漸曝光。1976 年 6 月 30 日，法庭宣布邦迪對卡洛的綁架罪名成立，判他 15 年監禁，服刑地點為猶他州州立監獄，但因為越多證據的浮現，隨著其他樁綁架謀殺案也開始審理，邦迪被轉移到科羅拉多州的亞斯本( Aspen )受審，結果他竟在 1977 年 6 月 7 日逃獄成功，在山中找到間沒人的小屋住了幾天，可一直沒能逃離當地，警局發動了 150 人加上警犬搜索，邦迪就此受困，直到 1977 年 6 月 13 日，邦迪因偷車打算逃出亞斯本，被車主察覺而落網。邦迪被抓回來後，關押在格蘭伍德待審監獄（ Glenwood Springs Jail ），但他不甘心坐以待斃，竟用了 6 個月的時間，從其他的犯人那裏購得了鋼鋸片與監獄的平面圖，還利用其他囚犯洗澡時製造的聲響，在牢房天花板上鋸出了一個大約 1 平方英尺的洞，接下來幾週，邦迪利用夜間在天花板上探索，尋找逃獄路線，此事未被獄警察覺，結果邦迪於 1977 年 12 月 30 日，趁著監獄人員大多回家過耶誕節、人手不足的空檔，用書和一些雜物放在毯子下，假裝成自己在睡覺，然後偷偷鑽進事先打通的天花板隔層，趁人不備進入了警員的休息室，換好衣服後，大大方方的走出了警局的正門，直到第 2 天中午，獄警才驚覺邦迪竟再次越獄了。逃出生天的邦迪，前往佛羅里達州塔拉赫西( Tallahassee )，以假名重新生活，由於大部分工作都需出示身分文件，所以大多時候他都以偷竊維生。 1978 年 1 月 14 日，邦迪在佛羅里達州立大學學生宿舍再度做案， 1 個晚上就襲擊了 5 名女子，造成 2 死 3 重傷； 1978 年 2 月 9 日， 12 歲的金柏莉‧林奇（ Kimberly Leach ）上了陌生人的車後失蹤，這個陌生人正是邦迪， 2 個月後，金柏莉·林奇的遺體被發現，當時已嚴重腐爛。雖然邦迪狡猾、詭計多端，但終究會得到該有的法律制裁。 1978 年 2 月，值勤警員因發現邦迪駕駛的是贓車，便開始對他實施追捕，經過一番搏鬥後，邦迪再度被抓入監，經過漫長的審理，1979 年 7 月，邦迪被判處 2 個死刑； 1980 年 2 月 10 日，邦迪再被判第 3 個死刑。儘管惡貫滿盈，但像邦迪這樣戴著人皮面具、舉止優雅有禮的惡魔，常會意外吸引到一些愛慕的女性。在整個審判過程中，邦迪最出名的還有當庭向證人卡羅‧安‧布尼（ Carole Ann Boone ）求婚，更讓人驚奇的是卡羅竟然答應了，甚至還在 1981 年底為邦迪生下 1 個女兒。這樣的女子，並不只卡羅 1 個，在邦迪結婚後，無數的女性還寫信向獄中的他表示好感，讓人非常吃驚，也引來許多社會的批判，希望大眾有正常的價值觀和道德觀。邦迪被捕後完全否認自己的罪行，直到上訴失敗、真正面臨死刑前才承認犯下了至少 30 起謀殺案，具體數字連他自己都記不清楚。 1989 年 1 月 24 日，邦迪在佛羅里達州瑞艾芙德監獄的電椅上被執行死刑，獄外甚至有大批民眾鼓掌歡慶、放起煙火，慶祝惡魔終於受到了應有的懲罰。