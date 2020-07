中國媒體批《華盛頓郵報》中文差　亂翻張曉明譴責美制裁

▲《港區國安法》和香港高度自治性備受國際社會關注。(圖/翻攝自微博)

▲張曉明7/1回應記者。(圖/文字翻攝自微博)

中國國務院港澳事務辦公室主任、香港中聯辦主任張曉明 7 月 1 日於國務院新聞發佈會上,針對美國制裁香港的議題回應,部分發言經過《華盛頓郵報》記者翻譯後,疑似出現翻譯誤差,引起中國網友的不滿,媒體批評是「錯譯」、「加油添醋」,是外國媒體想要抹黑中國。《俄通社》記者提問,西方媒體指《港區國安法》違反「一國兩制」原則,張曉明回應,國安法目的是維護一國兩制,國際上有人把基本意義曲解,強調一國兩制是中央國策,外國對中國官員採取制裁是「強盜邏輯」。據中國媒體《 觀察者網 》報導,張曉明當日的發言為「當然我們也不是嚇大的,中國人看人臉色,仰人鼻息的年代已經一去不返了」。《華盛頓郵報》翻譯為「 Of course we’re not afraid. The era when the Chinese cared what others thought and looked up to others is in the past never return.」,《 觀察者網 》再譯回中文為「我們當然不害怕,中國人在乎別人想法、欽慕他人的時代已經過去,永不復返」。這段翻譯被中國媒體《 觀察者網 》批評,這段是強行暗示中方「無視國際規則、我行我素」,就差說出「濫用司法」。中國部分網友提醒,這裡因翻譯問題出現了理解偏差:「看人臉色」字面意思是「不斷關注對方面部表情,盡最大努力取悅他人」;考慮到「仰人鼻息」等用語常常與中國近代歷史背景密切結合,西方人不應該指摘其用法。《觀察者網》指,兩位撰文的記者都熟悉中文,應該能「完全理解翻譯的內容」。但翻譯是一門學問,即便是母語人士也難以翻譯的至善至美,有時候同一個語言使用者們也會存在語意理解上的差異,中文成語有習慣以 4 字、典故表達一個概念,因此更難掌握。