中國媒體批《華盛頓郵報》中文差　亂翻張曉明譴責美制裁

中國國務院港澳事務辦公室主任、香港中聯辦主任張曉明 7 月 1 日於國務院新聞發佈會上，針對美國制裁香港的議題回應，部分發言經過《華盛頓郵報》記者翻譯後，疑似出現翻譯誤差，引起中國網友的不滿，媒體批評是「錯譯」、「加油添醋」，是外國媒體想要抹黑中國。
《俄通社》記者提問，西方媒體指《港區國安法》違反「一國兩制」原則，張曉明回應，國安法目的是維護一國兩制，國際上有人把基本意義曲解，強調一國兩制是中央國策，外國對中國官員採取制裁是「強盜邏輯」。
據中國媒體《觀察者網》報導，張曉明當日的發言為「當然我們也不是嚇大的，中國人看人臉色，仰人鼻息的年代已經一去不返了」。《華盛頓郵報》翻譯為「 Of course we’re not afraid. The era when the Chinese cared what others thought and looked up to others is in the past never return.」，《觀察者網》再譯回中文為「我們當然不害怕，中國人在乎別人想法、欽慕他人的時代已經過去，永不復返」。
這段翻譯被中國媒體《觀察者網》批評，這段是強行暗示中方「無視國際規則、我行我素」，就差說出「濫用司法」。中國部分網友提醒，這裡因翻譯問題出現了理解偏差：「看人臉色」字面意思是「不斷關注對方面部表情，盡最大努力取悅他人」；考慮到「仰人鼻息」等用語常常與中國近代歷史背景密切結合，西方人不應該指摘其用法。
《觀察者網》指，兩位撰文的記者都熟悉中文，應該能「完全理解翻譯的內容」。但翻譯是一門學問，即便是母語人士也難以翻譯的至善至美，有時候同一個語言使用者們也會存在語意理解上的差異，中文成語有習慣以 4 字、典故表達一個概念，因此更難掌握。