內用優惠拗成外帶！在日台人「請叫負責人出來」行為爭議

新冠疫情影響世界各國，不僅出國旅遊人數銳減，部分疫情嚴峻的地區更是連國內民眾都不願出門消費。最近日本知名連鎖餐廳ガスト（GUSTO）就為了刺激「內用消費」而推出一系列優惠，不過在臉書上就有旅遊粉專《日本省錢小站》分享了一招「炸雞便當省錢法」，利用話術讓店員同意他以內用優惠價格成功外帶炸雞便當回家，而這是「省錢妙招」還是「奧客行為」就引發了網友討論。

根據《日本省錢小站》表示，這間知名連鎖餐廳推出了10塊炸雞的便當內用只要499日圓（約台幣137元）的活動，於是該站小編就拿著手機折價券到店家詢問是否能外帶，櫃台人員則回應活動優惠價僅限「內用」，外帶則得點一旁的便當類。沒想到這位小編接著詢問「那我只要坐下來等菜來之後，一口都沒動再請你們打包就可以了嗎」，而後就直接向櫃台人員表示要向負責人反應交涉。

▲原PO分享了自己參與炸雞便當的優惠活動。（圖／翻攝自《日本省錢小站》）

接著該站小編隨即表示，他若是內用後馬上打包會浪費店家消毒水和碗盤清洗成本，「總覺得這道工程不但多此一舉而且不環保」、「如果一開始就把雞塊移到外帶餐盒裡的話，是不是就可以省下許多消毒水，更可以降低員工的負擔以及員工被人感染的風險」，

最後，他才主動提到願意以內用的10%稅而非外帶的8%稅來結帳，防止算帳系統問題，最後才終於說服餐廳負責人，以內用優惠價將炸雞外帶回家。而在文末他也開心的總結「跟日本人交涉時，只要動之以情、說之以理，偶爾也是能夠軟化腦袋很硬、常常轉不過來的日本人喔！」。

▲店家表示內用的炸雞塊便當分量多了快外帶一倍而且價格也會比較便宜。（圖／翻攝自《日本省錢小站》）

這則文章曝光後立刻引來大批網友不滿，認為他的行為就是奧客，「下次不要再這樣了拜託一下」、「這篇文章不論是站在服務業立場及正常客人本應當尊重店家，恕我無法認同，太over了」、「丟台灣人的臉丟到國外」，但也有民眾表示這是店家優惠規則的小缺陷「我覺得沒什麼問題啊，依照規定，他可以坐下來等菜上來後再要求外帶，但他為了資源問題跟雙方方便，選擇了較佳方案」。

此外，臉書粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》也針對這項爭議解釋這行為在日本其實是合法的，而且不算沒禮貌也稱不上奧客，只是會這麼做的日本人算少數，可能的原因在於日本人「非常重視穩定性的生活環境」，因此到常去的餐廳往往會遵守店家規範，「萬一被餐廳討厭的話，下次去那家店也非常尷尬」，對他們來說，與餐廳保持良好的關係比省錢來的重要多了。（編輯：楊智傑）