內用優惠拗成外帶！在日台人「請叫負責人出來」行為爭議

根據《日本省錢小站》表示，這間知名連鎖餐廳推出了10塊炸雞的便當內用只要499日圓（約台幣137元）的活動，於是該站小編就拿著手機折價券到店家詢問是否能外帶，櫃台人員則回應活動優惠價僅限「內用」，外帶則得點一旁的便當類。沒想到這位小編接著詢問「那我只要坐下來等菜來之後，一口都沒動再請你們打包就可以了嗎」，而後就直接向櫃台人員表示要向負責人反應交涉。
接著該站小編隨即表示，他若是內用後馬上打包會浪費店家消毒水和碗盤清洗成本，「總覺得這道工程不但多此一舉而且不環保」、「如果一開始就把雞塊移到外帶餐盒裡的話，是不是就可以省下許多消毒水，更可以降低員工的負擔以及員工被人感染的風險」，
最後，他才主動提到願意以內用的10%稅而非外帶的8%稅來結帳，防止算帳系統問題，最後才終於說服餐廳負責人，以內用優惠價將炸雞外帶回家。而在文末他也開心的總結「跟日本人交涉時，只要動之以情、說之以理，偶爾也是能夠軟化腦袋很硬、常常轉不過來的日本人喔！」。
這則文章曝光後立刻引來大批網友不滿，認為他的行為就是奧客，「下次不要再這樣了拜託一下」、「這篇文章不論是站在服務業立場及正常客人本應當尊重店家，恕我無法認同，太over了」、「丟台灣人的臉丟到國外」，但也有民眾表示這是店家優惠規則的小缺陷「我覺得沒什麼問題啊，依照規定，他可以坐下來等菜上來後再要求外帶，但他為了資源問題跟雙方方便，選擇了較佳方案」。
此外，臉書粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》也針對這項爭議解釋這行為在日本其實是合法的，而且不算沒禮貌也稱不上奧客，只是會這麼做的日本人算少數，可能的原因在於日本人「非常重視穩定性的生活環境」，因此到常去的餐廳往往會遵守店家規範，「萬一被餐廳討厭的話，下次去那家店也非常尷尬」，對他們來說，與餐廳保持良好的關係比省錢來的重要多了。（編輯：楊智傑）