美國增列中國交建等11家中企　認定受解放軍掌控

美國國防部今年稍早認定20家中國大型企業屬於中國軍方直接或間接在美國營運的公司，其中有些由中國人民解放軍「持有或掌控」，提供商業服務、製造、生產或出口。
今天新增的清單列入中國交通建設集團有限公司（中國交建）、中國運載火箭技術研究院（航天一院）、中國東方紅衛星股份有限公司、中國聯合網路通信集團有限公司（中國聯通）、中國電子信息產業集團有限公司、中國化學工程集團公司、中國化工集團公司、中國中化集團公司、中國建築集團有限公司（中建集團）、中國長江三峽集團公司、中國核工業建設股份有限公司，共11家。
對此，中國駐華府大使館並未立即回覆記者詢問。
美國國防部的認定不會觸發罰則，但1999年一項有關彙整清單的法律規定，美國總統可以實施制裁，例如凍結清單上企業的所有資產。
美國與中國之間因科技、貿易、外交政策等議題，關係愈來愈緊張，共和及民主兩黨國會議員共同向國防部施壓，要國防部公布清單。
今年，美中這全球兩大經濟體之間，本就因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處理方式及中國強行實施「香港特別行政區維護國家安全法」等種種議題而齟齬頻頻，這份清單可能讓雙邊關係更加惡化。
此外，美國政府於8月26日把中國交建等24家中國企業列入黑名單，並鎖定美國政府認定參與南海建設及軍事行動的個人，這是美國首度就南海議題對中國政府實施這類制裁。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090829